Afonso Piva cumpre agenda institucional em Brasília

Na quarta-feira, 07, o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana esteve em Brasília, para agenda institucional, no Ministério da Saúde (MS). Na programação reunião técnica em busca de ampliação dos recursos para projetos, que beneficie os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tocantinense, nos próximos anos.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), afirmou que, “temos procurado um diálogo direto com o Ministério da Saúde, para que possamos viabilizar o que planejamos para os próximos anos, no Tocantins. No último ano conseguimos avançar em muitos pontos como 9 mil cirurgias eletivas, ampliação dos serviços na região norte, abertura de UTI no Bico do Papagaio, aquisição de equipamentos, valorização de servidores e se Deus abençoar, nos próximos anos teremos novos recordes de cirurgias, terminaremos as obras em andamento e faremos a diferença na vida da população tocantinense”, disse Piva.

Ainda segundo o gestor, “por determinação do governador Wanderlei Barbosa temos feito uma articulação para melhorar o SUS e neste contexto gostaria de destacar a colaboração da Bancada Federal do Tocantins que tem sido fundamental para as ações de saúde pública, com envio de emendas e, gostaria de aproveitar para agradecer ao deputado Carlos Gaguim, que especificamente nesta visita, colaborou com intermédio junto a algumas áreas do Ministério”.

“Dado o cenário em que o Tocantins tem 92% da população usa efetivamente o SUS, na assistência especializada, foi solicitado ao Ministério a ampliação dos recursos para média e alta complexidade, que são repasses do Governo Federal aos estados e teve seu último reajuste ainda em 2016”, explicou a superintendente de Gestão e Acompanhamento Estratégico, da SES-TO, Luiza Regina Dias Noleto.

O secretário foi à Capital federal acompanhado também, pelo procurador-geral do Estado, Kledson de Moura Lima.