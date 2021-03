Afogamentos em fevereiro superam os de janeiro no Tocantins

Fevereiro findou-se e com ele ficou uma triste marca: a de superar janeiro na quantidade de pessoas mortas por afogamentos nos rios do Tocantins. Foram seis vítimas, contra cinco de janeiro. Os dados são do Sistema Integrado de Operações (SIOP), do Corpo de Bombeiros Militar.

Na última semana do mês, em Brejinho de Nazaré e Ipueiras, região centro-sul do Tocantins, cerca de 123km de Palmas, dois homens se afogaram.

A vítima de Brejinho de Nazaré não foi identificada. Trata-se de um homem adulto, que estava sem documentos. A ação ocorreu dia 26.

Os bombeiros militares foram solicitados por um morador, que teria avistado o corpo boiando na água do Rio Tocantins, numa região conhecida como Santa Maria.

O segundo caso foi dia 25, na Ilha Grande, em Ipueiras. A vítima é Raul Pereira de Jesus, que estaria colocando alguns materiais em uma embarcação para fazer a travessia do Rio Tocantins, saindo da ilha para o ponto da balsa. Contudo, em dado momento, a esposa ouviu um barulho e foi verificar o que era, mas não avistou Raul.

A mulher contou aos bombeiros que viu apenas o boné do esposo sobre a água, foi quando pediu ajuda ao vizinho que acionou a Corporação. Após colher as informações, os mergulhadores planejaram a ação e iniciaram as buscas submersas.

O corpo de Raul Pereira foi encontrado cerca de 15 minutos após o início das buscas, a aproximadamente quatro metros da margem e três metros de profundidade.