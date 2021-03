Aeroporto Municipal de Gurupi passa por melhorias

O Aeroporto Municipal de Gurupi – Comandante Jacinto Nunes está recebendo algumas melhorias na estrutura do local. A Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) e com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, entregou dois veículos que foram recuperados, depois de ficarem parados por falta de conserto.

O Aeroporto Municipal conta novamente com um novo veículo CCI (Carro Contra Incêndio) e outro veículo de apoio no balizamento e também combate a incêndio, aumentando a capacidade de resposta aos atendimentos em acidentes aeronáuticos no Terminal Jacinto Nunes da Silva (SGWI).

Durante o mês de fevereiro também foi realizada uma reunião com os usuários e permissionários das atuais instalações do aeroporto, a fim de garantir a regularização dos hangares e prestadores de serviços, além de fomentar o orçamento Municipal para novos investimentos que vão impulsionar a capacidade de atendimento para a sociedade com voos regulares de pequeno porte de passageiros.

O coordenador do Aeroporto, Eduardo Ferreira, vê com entusiasmo as ações de melhorias no local. “Acreditamos que os passos para a ampliação das atividades do aeroporto municipal estão sendo dados e que em médio prazo teremos novamente voos regulares”, disse Eduardo.

“A Prefeita Josi Nunes, assim como toda a gestão, tem nos dado condições para buscarmos essas melhorias que os usuários e toda a sociedade precisam. Com o apoio da bancada federal acreditamos que teremos recursos para ampliar as instalações e adequações para voos regulares na cidade que há tempos tem reclamado desta necessidade”, afirmou o Presidente da AMTT, Sargento Jenilson.