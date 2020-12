Administração fecha 2020 com saldo positivo em ações

A Secretaria de Estado da Administração (Secad) fecha o ano de 2020 com um saldo positivo, considerando ações e realizações para os servidores do executivo estadual, bem como, para a população tocantinense.

Dentre as principais ações realizadas destacam-se a implantação do Servir, a ação de combate e prevenção à Covid-19 e a oferta de serviços de saúde mental aos usuários do Servir, antigo Plansaúde.

Para o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, 2020, apesar de ter sido um ano desafiante em inúmeros aspectos, foi também um ano cheio de realizações e conquistas. “Consideramos que, apesar dos desafios, conseguimos contemplar as principais demandas dos servidores do executivo estadual, bem como, oferecer serviços de qualidade à população tocantinense”, declara Bruno Barreto.

A Secad implementou uma ação conjunta entre sete pastas estaduais para a orientação de funcionamento dos espaços que realizem atividades e/ou executem serviços, públicos ou privados, essenciais ou não essenciais no Estado. A medida complementa o Decreto publicado no início de abril, que trazia recomendações gerais aos chefes do Poder Executivo Municipal para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 (novo Coronavírus).

Várias ações foram desenvolvidas na intenção de aproximar cada vez mais o Governo do Tocantins da sociedade, por meio de mecanismos que estimulam o acesso à informação e o controle na utilização dos recursos públicos, contribuindo com o desenvolvimento do Estado e uma gestão cada vez mais transparente.

Ação contra a Covid-19

O secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, comandou o desenvolvimento da Ação contra a Covid-19, em conjunto com representantes das secretarias de Estado da Saúde, Segurança Pública e Comunicação, bem como nas parcerias com a Vigilância Sanitária, o Procon, a Agência Estadual de Metrologia e a Polícia Militar.

Durante a ação, servidores e técnicos das pastas participantes percorreram locais como comércio, supermercados e bancos, reforçando a quem atende e a quem é atendido, que devem adotar medidas de distanciamento social e higienização de mãos, dentre outras medidas de prevenção.

A operação Covid-19 foi realizada nas três maiores cidades do Estado, Palmas, Araguaína e Gurupi, de abril a junho de 2020. Ao todo, foram feitas 10 operações, levando orientação sobre as medidas de proteção contra o novo Coronavírus, tendo sido visitados mais de mil estabelecimentos (comércio em geral, agências bancárias e restaurantes), com um alcance de mais de 5 mil pessoas abordadas.

Vale destacar que a Secad colocou em prática algumas ações que denotam bem esse contexto, como a publicação da Instrução Normativa n° 03/2020, que estabelece o trabalho remoto; e a ação em parceria com outras pastas para orientações sobre medidas de segurança contra a Covid-19, que são alguns exemplos.

Saúde mental em foco

Pensando na atual realidade, a Diretoria e os peritos psiquiatras da Junta Médica Oficial do Estado (JMOE) idealizaram o projeto Saúde Mental do servidor em sofrimento psíquico decorrente da pandemia.

O projeto foi desenvolvido a partir de parcerias firmadas com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que já desenvolve um trabalho específico nesses moldes e que disponibilizou a participação de seus representantes, também contribuem com o projeto diversas Universidades do Estado.

Ao todo, foram realizadas quatro lives, que estão disponíveis no canal do YouTube do Governo do Tocantins. O ciclo de lives (Depressão no trabalho: quebra de mitos, Autocuidado, perceber a si e o outro, Atendimento Psicológico on-line e Motivacional) fez do Projeto um forte aliado na prevenção da saúde mental.

As lives tratavam de temas como a quebra de mitos sobre a depressão no trabalho, a percepção do indivíduo e do outro, as formas de atendimento on-line e motivação. Todas podem ser acessadas no canal do Governo do Tocantins, no YouTube.

Servir

Visando à melhoria do atendimento médico dos servidores do executivo estadual, o Governo do Tocantins implantou o Servir, o mais novo benefício de saúde para os servidores públicos estaduais. Trata-se de um novo serviço de saúde com mais agilidade, comunicação e totalmente adaptado aos novos tempos, proporcionando segurança aos beneficiários e mais acesso à informação.

Desde que iniciou o processo de modernização, o Servir já inaugurou três unidades de atendimento, nas maiores cidades do Estado, em Araguaína, Gurupi e Palmas. De acordo com o secretário Bruno Barreto, as unidades físicas são bem mais que uma unidade de autorizações e liberações de guias, mas um local de orientações e acolhimento aos beneficiários.

Inovação e controle

Na busca pela constante inovação, a Secad apresentou e implementou diversos projetos como o Solução Integrada de Gestão Administrativa (Siga), o qual gerencia, de forma digital, centralizada e integrada, as atividades administrativas de compras e licitações, bem como a gestão de contratos e de patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado de todos os órgãos e as entidades do Poder Executivo Estadual.

A Secretaria de Estado da Administração é responsável pelos módulos de patrimônio mobiliário, imobiliário e almoxarifado. Desde que entrou em teste, já foram mais de um milhão de itens registrados somente no Módulo de Patrimônio Mobiliário, segundo inventário realizado pela mesma.

Outra inovação diz respeito ao sistema de Telemedicina do Servir, novidade que faz parte da política de reestruturação e modernização do atendimento aos usuários do plano. No lançamento, realizado em setembro, o governador Mauro Carlesse acompanhou o primeiro atendimento usando a telemedicina.

As modernizações também foram direcionadas para o atendimento à população tocantinense, as duas unidades de atendimento do É pra Já, na cidade de Araguaína e Gurupi, passaram por uma revitalização e pelo treinamento das equipes de atendimento.