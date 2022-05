Adapec prorroga janela de plantio de soja nas várzeas tropicais por mais cinco dias

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) anunciou nesta segunda-feira, 30, que foi autorizada, por meio da Instrução Normativa (IN) nº 6 de 30 de maio de 2022, a prorrogação por mais cinco dias da janela de plantio de soja sementes nas várzeas tropicais tocantinenses, que encerraria na terça-feira, 31. Com isso, o prazo foi estendido até o dia 5 de junho, porém, mantém-se o prazo de colheita para o dia 20 de setembro.

Segundo a IN, a decisão de prorrogação do prazo para plantio nas várzeas tropicais levou em consideração o pedido feito pela Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) em conjunto com o Distrito de Irrigação Rio Formoso, que solicitaram a dilação da janela de plantio da safra durante a excepcionalidade ao vazio sanitário da soja, visto que, muitos produtores tiveram dificuldades com drenagens em decorrência do regime de chuvas muito acima das médias para essa safra, nas regiões de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática, Cleovan Barbosa, informou que a Agência acatou a solicitação por entender que o grande volume de chuvas no ano influenciou na preparação do solo para o cultivo da oleaginosa. “Autorizamos a dilação do período, porém, mantemos o prazo para a colheita e determinamos apenas o plantio de materiais de GMR [Grupo de Maturidade Relativa] igual ou inferior a 8.3, bem como o risco relacionado às condições de irrigação”, pontuou Cleovan Barbosa.

A região de várzeas tropicais é formada pelos municípios de Cristalândia, Lagoa da Confusão, Pium, Dueré, Formoso do Araguaia e Santa Rita do Tocantins.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate