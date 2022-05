Adapec promove treinamento sobre vigilância em abatedouro de suínos em Gurupi

Encerrou nessa quinta-feira, 26, um treinamento sobre vigilância em abatedouros de suínos, realizado pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) no município de Gurupi. O objetivo foi atender um dos componentes do Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos, que exige a qualificação dos profissionais que atuam na sanidade e na inspeção de animais.

Segundo a responsável técnica pelo Programa Estadual de Sanidade dos Suídeos, Regina Gonçalves Barbosa, “no curso, foram realizadas aulas práticas e teóricas, visando à identificação de doenças de controle oficial em abatedouro, tendo em vista que as inspeções ante e post mortem são importantes ferramentas na vigilância em doenças dos suínos”, destacou.

Participaram do treinamento os servidores da Adapec, que atuam no Serviço de Inspeção Estadual (SIE); inspetores de defesa agropecuária (médicos-veterinários) dos escritórios locais de Gurupi e Aliança; bem como a médica-veterinária do frigorífico Paulon & Maia, que cedeu as instalações para a realização da capacitação. As palestras foram ministradas por servidores da Superintendência Federal da Agricultura no Tocantins (SFA/TO).

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate