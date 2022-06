Adapec participa da 7ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária em Belo Horizonte

Com o objetivo de qualificar o trabalho de defesa agropecuária, que é executado no Tocantins, e apresentar os avanços e as conquistas da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec/TO), quatro servidores da agência tocantinense participam em Belo Horizonte – MG, da 7ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA), que reúne todos os órgãos de defesa do país. O evento teve início nessa terça-feira, 7, e segue até o dia 9. De acordo com a organização, participam cerca de 600 pessoas.

A programação é composta de palestras, minicursos e reuniões temáticas nas áreas de defesa animal e vegetal. O gerente de sanidade animal da Adapec, Sérgio Liocádio, destacou a importância da participação da Agência no evento. “É uma oportunidade que temos de compartilhar conhecimento com todos os órgãos de defesa [agropecuária] do país e instituições de pesquisas. Um evento que mostra a importância do nosso trabalho e nos motiva a trabalhar com a seriedade que sempre trabalhamos”, afirmou.

A gerente de Avaliação, Controle e Fiscalização Vegetal, Lidiana Lira, que também está na conferência, afirmou que tem participado de várias palestras buscando absorver o máximo de conhecimento possível principalmente na sua área de atuação, com a certificação fitossanitária. “O evento possibilita a gente saber o que está acontecendo nos demais estados, atualizar os conhecimentos sobre legislações e, a partir disso, levar para o Tocantins propostas que possam melhorar os nossos serviços e ações, mas também estamos apresentando o que temos feito pela defesa agropecuária em nosso Estado”, ressaltou.

Conferência Nacional de Defesa Agropecuária

O evento tem caráter multidisciplinar e interinstitucional e se consolida como um fórum de ampla discussão da defesa agropecuária, no qual se compartilham conhecimentos e responsabilidades a fim de contribuir com a segurança nacional. O foco da conferência é promover o aprimoramento da defesa agropecuária brasileira.

A CNDA tem como objetivo discutir, de forma transversal, as demandas da sociedade, seja do ponto de vista dos serviços finalísticos prestados às distintas cadeias produtivas, como também dos controles de processos que resultam na oferta de alimentos livres de resíduos e contaminantes; buscar o fortalecimento do sistema de vigilância ativa e passiva pela adoção da inteligência quarentenária e princípios epidemiológicos; e discutir sobre manejo de pragas, controle de enfermidades e impactos ambientais.