Adapec em parceria com a Andav promove treinamento sobre insumos agropecuários em Palmas

Teve início nesta terça-feira, 20, e segue até esta quarta-feira, 21, um treinamento sobre Boas Práticas na Prescrição, Armazenamento, Manuseio e Transporte de Insumos Agrícolas que está sendo promovido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e conta com a parceria da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec). O treinamento acontece no auditório do Centro Universitário Luterano (Ceulp/Ulbra), em Palmas.

Na abertura do evento, o presidente da Adapec, Paulo Lima, destacou a importância da parceria com a Andav. “O Governo do Estado vem buscando o fortalecimento do setor agropecuário com a participação das entidades que estão diretamente ligadas ao agronegócio, e essa nossa parceria com a Andav fortalece o comércio, transporte e o uso legal e correto dos insumos agropecuários no Tocantins,” pontuou Paulo Lima.

O evento reúne servidores da Adapec que atuam na área vegetal, empresas de distribuição e revendas de insumos agropecuários e órgãos fiscalizadores. Na programação estão sendo discutidos temas como: a responsabilidades técnicas legais e gerenciais relativas ao processo de recomendação dos insumos agropecuários e boas práticas na atividade comercial e de transporte.