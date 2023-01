Adapec disponibiliza extrato de movimentação do rebanho de forma gratuita para realização da Declaração de Inventário

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informa aos produtores rurais tocantinenses, que disponibiliza de forma gratuita, em todos os seus escritórios locais nos 139 municípios do Estado e pelo site www.adapec.to.gov.br, no link Produtor Online, o extrato de movimentação do rebanho que serve para a Declaração do Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado, executada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que encerra no dia 31 de janeiro.

Segundo o diretor de Defesa, Inspeção e Sanidade Animal da Adapec, Márcio Rezende, para solicitar o extrato, o produtor pode ir pessoalmente a qualquer escritório da Agência, apresentando a documentação pessoal e em casos de representante legal, apresentar a procuração devidamente registrada em cartório. Já os produtores rurais que possuem login no sistema Produtor Online, basta acessar e retirar o seu extrato.

“Sabemos que a declaração de inventário é obrigatória e o produtor necessita do extrato de movimentação que está disponível na Adapec e por isso, queremos relembrar que este documento pode ser retirado de forma gratuita na Agência, para que possam cumprir as suas obrigações dentro do prazo estabelecido pela Sefaz,” disse Márcio Rezende.

A Adapec funciona no horário das 8 às 14 horas em todos os seus escritórios. E em casos de dúvidas, o produtor pode ligar para o Disque Defesa no número 0800 063 11 22.

A declaração está disponível no site www.to.gov.br/sefaz aba Rmr – Resumo da Movimentação do Rebanho e Inventário de Gado. A declaração é feita somente pela internet.

Edição: Alba Cobo