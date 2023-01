Adapec alerta sojicultores sobre fim da janela de plantio da soja sequeiro

A Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) alerta os sojicultores tocantinenses sobre o prazo final da janela de plantio da soja sequeiro, para a safra 2022/2023, que teve início no dia 1º de outubro e encerra neste domingo, 15. A partir desta data fica proibido o plantio da oleaginosa no Estado. Já o prazo para o cadastramento da área cultivada na Adapec encerra no próximo dia 20 de janeiro.

O gerente de Sanidade Vegetal da Adapec, Marley Camilo, explica que a calendarizacão do plantio é uma importante medida para reduzir os impactos ocasionados pela ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura. “Utilizamos esse instrumento legislativo como uma das ferramentas de redução da presença do fungo no campo. Com essa medida, buscamos reduzir o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra e, consequentemente, reduzir a pressão de seleção de resistência do fungo a estes produtos,” destaca Marley Camilo.

De acordo com a Adapec, o número de focos de ferrugem asiática no Tocantins nesta safra está controlado, porém alerta os sojicultores para que continuem os monitoramentos de pragas em suas lavouras até a fase final de colheita.

Cadastro de áreas cultivadas

Outra medida importante no controle da ferrugem asiática é o cadastro das áreas cultivadas de soja. O responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática, Cleovan Barbosa, afirma que a legislação estabelece aos produtores de soja a obrigatoriedade na realização desse cadastramento. “Por isso, é importante os sojicultores ficarem atentos ao prazo que encerra dia 20 de janeiro. É por meio destes dados que realizamos o monitoramento de pragas nas lavouras. Quem não fazê-lo poderá sofrer sanções previstas em lei,” alerta Cleovan Barbosa.

Para realizar o cadastro, o sojicultor deve procurar o escritório da Adapec do município onde está a área plantada e preencher o formulário, ou se preferir, acessar o site www.to.gov.br/adapec, preencher as informações e entregar na Agência. O produtor deverá ainda emitir o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) no site www.to.gov.br/sefaz e efetuar o pagamento para finalizar o cadastro.