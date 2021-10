Acompanhe o que funciona na saúde nos dias 04 e 05 de outubro

Nesta segunda-feira, 04, ponto facultativo e terça-feira, 05, feriado pela comemoração da criação do Tocantins, não haverá expediente na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). O atendimento na saúde será mantido somente para os serviços essenciais, que atuam em regime de plantão, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192), as Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPAs) Sul e Norte e Centro de Atendimento Psicossocial – Caps AD III. Na quarta-feira, 06, todos os serviços funcionarão normalmente.

A Semus, na segunda-feira, 04, abre mais de 20 Unidades de Saúde da Família (USFs) para receber a população com mais de 12 anos sem comorbidades e demais públicos do Plano Nacional de Imunização (PNI). O agendamento já está aberto na plataforma da Semus (Acesse Aqui). Na terça não haverá vacinação e na quarta o serviço volta ao normal.

Nas unidades também haverá atendimentos dos idosos com mais de 70 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos que poderão tomar a dose de reforço. Vale destacar que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos 28 dias.

Requisitos

Idosos, profissionais da saúde e imunossuprimidos devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF), cartão de vacina e comprovante de endereço. Os imunossuprimidos devem apresentar laudo e/ou receita que comprove sua condição, caso necessário.

Os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar acompanhados de um dos seus genitores (pai ou mãe) ou responsável. Esse responsável deve estar munido com documentos pessoais (RG, CPF, ou CNH).

Ainda em relação à documentação do adolescente, a Semus reforça que é obrigatório comparecer às unidades com o documento de consentimento (preenchido e assinado). Além disso, cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF), cartão de vacina e cartão do SUS. Essa relação de documentos, com exceção do termo, serve para os demais públicos.

Unidades para D1, Dose de Reforço e D2 da Pfizer

13 às 17 horas

USF 210 Sul

USF 603 Norte

USF 403 Norte

USF 403 Sul

USF 1.304 Sul

USF 1.206 Sul

USF Laurides Milhomem

USF Aureny II

STA Bárbara

USF José Lúcio

USF Morada do Sol

USF Bela Vista

USF 405 Norte

USF 207 Sul

USF Santa Fé

USF Novo Horizonte

13 às 20 horas

USF 1.004 Sul

Unidades para D2 Coronavac e Astrazeneca

13 às 17 horas

USF 406 Norte

USF 1.103 Sul

USF José Hermes

Unidade Mista

13 às 17 horas

USF Taquari

USF Walterly Wagner

USF Walter Morato

USF Mariazinha