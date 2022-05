Ações sociais e blitz educativa nas estradas fecham programação do Maio Amarelo

As ações do Maio Amarelo, com o tema Juntos, salvamos vidas, desenvolvidas pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e diversos parceiros, seguem no dia 29 de maio, a partir das 8 horas, com ações sociais da programação do Dia D, para o fechamento do mês.

Dentre as ações que devem ocorrer na Paróquia Cristo Rei e na Escola Municipal Beatriz Rodrigues da Silva, estão assistência ao idoso, assistência jurídica, emissão de Carteira de Identidade (RG), bazar, atividades de lazer, saúde e de beleza.

Para acessar os serviços de saúde, a população deve levar o Cartão do SUS e os documentos pessoais. Serão ofertados os serviços de medição de glicemia, psicólogo, fisioterapeuta, verificação de pressão, entre outros. Também estarão à disposição a vacina contra covid-19 e a atualização do cartão de vacina.

As atividades de lazer englobam brinquedos infantis, apresentação teatral e música com instrumentos de percussão. Para emissão da Carteira de Identidade, o cidadão deve levar a Certidão de Nascimento e duas fotos 3×4.

Em relação aos serviços de beleza, serão ofertados escova nos cabelos, massagem, limpeza de pele, design de sobrancelhas, cortes de cabelo masculino e feminino e muito mais.

Os parceiros do Dia D com ações sociais são: Paróquia Cristo Rei, Pascom, Arquidiocese de Palmas, Ação Social Arquidiocese de Palmas, Proerd, Associação Ação Social Jesus de Nazaré, Universidade Federal do Tocantins, SESC, Ageto, Rita Lima Massoterapeuta, Polícia Comunitária do Tocantins, Associação de Moradores da Quadra 405 Norte, Uninassau, Instituto Embelleze e a empresa Sousa Gás.

Trânsito Seguro

Durante o mês do Maio Amarelo, a Ageto já fez abordagens educativas de conscientização e cuidados no trânsito voltadas aos condutores de veículos em blitz educativa aos visitantes da Feira Agrotecnológica do Estado do Tocantins, Agrotins 2022.

Também houve blitz educativa em alusão ao Maio Amarelo nos Postos de Pesagem Rodoviários da Ageto com orientações e distribuição de fôlderes para caminhoneiros, contendo instruções de como esses profissionais devem se comportar no trânsito.

A dinâmica da ação consistia em explicar sobre o Maio Amarelo, seu objetivo e a importância para provocar uma mudança de comportamento dos condutores e, assim, diminuir o número de multas, acidentes e mortes no trânsito.

“A conscientização coletiva é de extrema importância para atingirmos a meta de redução de acidentes nas rodovias tocantinenses. A Campanha Maio Amarelo 2022, que tem como tema Juntos, salvamos vidas, busca, juntamente com ações coordenadas, diminuir a violência no trânsito”, declara o gerente de Operação, Fiscalização e Educação de Trânsito da Ageto, José Antônio do Nascimento.

“O tema deste ano foi definido pelo Conselho Nacional de Trânsito e pretende mostrar, à sociedade, que todos nós, independentemente do nosso ofício, podemos salvar vidas, conhecendo e cumprindo as regras de trânsito. A Ageto, responsável pela malha viária do Estado, não poderia se furtar a desenvolver ações em prol de tão nobre causa”, explica o secretário de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. As atividades realizadas, neste mês no Tocantins e em todo o mundo, têm os objetivos principais de alertar e mostrar a dimensão e o impacto que os acidentes têm no cotidiano.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate