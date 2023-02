Ações do programa #TONOENEM da Secretaria da Educação refletem em resultados positivos de estudantes na redação do Enem

A equipe gestora e pedagógica do Centro de Ensino Médio Darcy Marinho, de Tocantinópolis, comemora um resultado inédito na instituição de ensino: o aumento do número de estudantes que se destacaram na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2022. Cinco deles alcançaram nota igual ou superior a 900 pontos e 12 alunos obtiveram 800 pontos ou mais na prova discursiva. O professor de Redação e de Língua Portuguesa, Raimundo Vaney, explicou que os aulões do programa #TONOENEM, da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), representaram um dos fatores que ajudaram a escola a alcançar esse sucesso.

Alunos que foram destaques

A estudante Geovana Caetano alcançou a nota 960 na redação do Enem; Társis Wanderley Soares e Milena Sousa Silva conseguiram a nota 920, Eriklison Marciel Alves Bandeira Filho e Suzana Gomes fizeram 900 pontos. E somando com os estudantes que obtiveram notas igual e superior a 800 pontos, são 15 estudantes que se destacaram.

Aulões do Enem

O professor Raimundo Vaney afirmou que a escola está comemorando esse resultado. “Estamos muito felizes. É motivo de orgulho e podemos dizer que são vários fatores que atribuímos como importantes para se alcançar esses resultados. Um deles está nos aulões oferecidos pela Seduc, eu sou professor desses aulões, depois tem o grupo do pós-médio, que também organizou estudos mais intensivos”, frisou.

E sobre as aulas de redação, o professor Raimundo contou que houve leituras compartilhadas e individuais dos textos nota mil das provas do Enem de anos anteriores. “Passamos a analisar essas redações, observando o que fez o estudante alcançar a nota máxima. Acredito que esse exercício ajudou, e muito, os alunos na hora de fazer suas redações”, pontuou.

A diretora Suelene Gomes Silva falou sobre o momento especial de valorização que toda a equipe da escola está vivendo. “Pela primeira vez, tivemos essas notas. Nos anos anteriores, os nossos estudantes tiraram notas 700 e pouquíssimos com 800. Nenhum deles tirou notas acima de 900 pontos”, relatou.

Suelene atribuiu esse sucesso ao planejamento bem articulado com a proposta pedagógica da escola. “O nosso trabalho iniciou com a realização do diagnóstico do desenvolvimento individual de cada estudante. Percebemos que muitos deles chegavam na 3ª série do ensino médio com notas 400 e 500 na redação, então, o professor elaborou estratégias de ensino para melhorar essa realidade. Além disso, houve o comprometimento do estudante e do professor, com a pedagogia da presença muito forte, como também o processo avaliativo que teve como base as cinco competências da redação”, esclareceu a diretora.

O estudante Ériklison Marcel comentou que estava estudando bastante para alcançar o resultado. “Eu me dediquei muito aos estudos durante o ano letivo. No ano passado, tinha tirado a nota 720 na redação do Enem e queria melhorar. Através de muita prática e estudos das competências do Enem, consegui aperfeiçoar o meu texto e agora estou numa imensa satisfação, porque todo o esforço valeu a pena”, ressaltou.

A aluna Suzana também comentou a alegria de ter alcançado a nota 900. “Estou me sentindo realizada e agradeço todo o apoio e o acompanhamento que recebemos na escola durante os três anos de ensino médio. Estou muito feliz”, destacou.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate