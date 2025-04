Ações de fiscalização e combate realizadas pelo Governo do Tocantins e pela Energisa reduzem em 60% quantidade de energia furtada no Tocantins

O Tocantins registrou uma redução de 60% na quantidade de energia furtada em 2024, com desvio de 14.453 MWh, em comparação ao ano anterior, com 35.458 MWh. O registro é fruto da efetividade das ações de fiscalização e combate ao furto de energia, executados pela Energisa em parceria com o Governo do Tocantins, por meio das polícias Civil e Militar.

Para ilustrar, o volume subtraído em 2024 seria suficiente para atender aproximadamente uma cidade do porte de Miracema do Tocantins por seis meses. “Outro dado importante é que o volume de energia recuperado aumentou na comparação entre 2023 e 2024, o que também reforça a eficiência do combate realizado ao longo do ano”, explica o coordenador de Combate a Perdas, Renato Nunes.

O furto de energia elétrica, prática ilegal conhecida popularmente como gato, representa um risco grave para a segurança e a qualidade do fornecimento de energia. Além de acidentes com choque elétrico e incêndios, a fraude pode causar sobrecarga na rede, curtos-circuitos e queima de equipamentos, impactando negativamente a vida de todos os consumidores. “É necessário que a população compreenda os riscos e os prejuízos do furto de energia elétrica e se conscientize sobre a importância de utilizá-la de maneira responsável e legal, garantindo a segurança e o bem-estar de todos”, alerta Renato Nunes.

Para identificar, regularizar e aplicar a punição necessária, a concessionária de energia conta com o apoio da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Praticados contra Concessionárias de Serviços Públicos. A ação conjunta entre a concessionária e a polícia visa coibir a prática ilegal e garantir a segurança da população. No entanto, a participação da comunidade é fundamental para o sucesso dessa iniciativa.

“O furto de energia está previsto no Artigo 155, parágrafo 3º, do Código Penal Brasileiro, que estabelece uma pena de um a quatro anos de reclusão e multa, uma vez que essa prática coloca em risco a vida de quem faz e de outras pessoas que convivem no mesmo imóvel, pois uma ligação clandestina pode ocasionar um acidente. O popular gato traz prejuízos financeiros para a concessionária e seus consumidores e coloca em risco a vida de quem faz. Vale ressaltar que a pessoa que está usufruindo da energia de forma clandestina está cometendo um crime e, se for pega em flagrante será presa, vale ressaltar isso, porque várias pessoas afirmam que não tinham conhecimento de que poderiam ser presas por essa prática”, destaca a delegada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público em Palmas, Lucélia Marques.

“Denunciar ligações clandestinas é essencial, pois, no final, todos os usuários acabam arcando com os custos desse crime”, enfatiza o coordenador. A denúncia de furto de energia pode ser feita de forma simples e anônima, via canais de atendimento da Energisa: call center no número 0800 721 3330, site energisa.com.br, agências de atendimento presencial, aplicativo Energisa On ou WhatsApp da Gisa (www.gisa.energisa.com.br).

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate