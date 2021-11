Ações de educação política e atendimento ao eleitor serão oferecidos à população de Taquaruçu Grande neste sábado, 27

Neste sábado (27/11), a Justiça Eleitoral do Tocantins participa de ação de cidadania na Escola de Tempo Integral Fidêncio Bogo, região de Taquaruçu Grande, zona rural de Palmas, com atividades de educação política da sociedade e atendimento cartorário ao eleitor. A programação é aberta à comunidade e será realizada das 13 às 17 horas.

Durante o evento, a população poderá participar do projeto “+ Mulher + Democracia”, com palestra sobre a importância da participação feminina na política; e do projeto “Agentes da Democracia: Formação de Eleitores e Políticos do Futuro”, com ações voltadas ao jovem eleitor. Na oportunidade, a 29ª zona Eleitoral de Palmas também estará prestando serviços cartorários aos eleitores, como alistamento (1º título), revisão ou regularização da situação eleitoral. Para receber atendimento, basta levar documento de identificação com foto e comprovante de endereço. No caso dos jovens do sexo masculino com mais de 18 anos que forem tirar o primeiro título, será necessário ainda a apresentação do comprovante de quitação do serviço militar.

Ação conjunta

Iniciativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins, a ação tem por objetivo a valorização e garantia de direitos dos sujeitos do campo à cidadania, inclusão social produtiva, conhecimentos e saberes diversos por meio da oferta de serviços sociais, palestras educativas e formativas e cursos, numa perspectiva transdisciplinar. Além do governo do Estado e do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, participam da mobilização a Defensoria Pública do Estado, Sebrae, Receita Federal, INSS e Prefeitura de Palmas.