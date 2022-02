Acessibilidade nas calçadas da Cônego já ultrapassa 55%

Texto: Secom/Prefeitura de Araguaína

A Prefeitura de Araguaína continua investindo em infraestrutura urbana e qualidade de vida para a população, com a implantação de calçadas acessíveis na Avenida Cônego João Lima. Já foram implantados 3.839,82 metros quadrados do benefício, que se for considerado a largura padrão de um metro e meio, a conversão representa cerca de 2,56 km da estrutura concluída.

A gerente de uma distribuidora de bebidas Arlene Barbosa já sente os benefícios da nova estrutura em frente ao comércio, segundo ela as calçadas facilitaram a locomoção e o descarregamento das mercadorias. “Ficou ótimo o acesso, para andar está melhor, acabou aquelas ondulações que tinham na calçada que faziam o pessoal tropeçar”.

O trabalho das equipes na obra das calçadas é realizado no período matutino e vespertino, das 7 às 12 horas e das 13 às 17 horas. As obras chegaram a 55,50%, beneficiando já mais de 40 comércios. Dentre os pontos finalizados estão: Av. Tibúrcio José Dantas até chegar a Rua Dez, passando pela Rua Quatorze e ainda um percurso da Av. Tibúrcio José Dantas contemplando a Rua K. Está em fase de acabamento um trecho entre a Rua K e Rua Mato Grosso.

O benefício na porta não passou despercebido pela clientela, segundo o proprietário de uma empresa de autopeças. “Mudou a visão da loja, pois os clientes elogiaram falaram que ficou mais bonita e melhor para estacionar”, afirmou o comercianteIdelson Borba Alves.

Sobre a obra

A nova estrutura em uma das principais vias comerciais da cidade conta com pisos intertravados que possuem uma superfície regular antiderrapante, possibilitando a aplicação de piso tátil para auxiliar na locomoção de pessoas cegas ou com baixa visão, além de prevenir alagamentos, pois contribui com a drenagem da água das chuvas.

Quando concluídas, serão mais de 6.377 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, o que representa cerca de 4,25 km e compreende o trecho da região do Entroncamento que liga a Av. Bernardo Sayão, na BR-153, até a Av. Tibúrcio Dantas, no Setor Urbanístico.

Onde estão

Dentre os três pontos da avenida em que foram implantadas as calçadas com acessibilidade, as equipes trabalham atualmente no trecho entre a Rua Quatorze de Dezembro e a Rua Mato Grosso, estão atuando próximos aos comércios Explosão do Açaí, JL Materiais de Construção e a Extinfogo.

Mais acessibilidade

Desde 2013, a Prefeitura tem investido em qualidade de vida para a população e eliminando os obstáculos de mobilidade para deficientes físicos. Já são mais de 80 km de calçadas com acessibilidade construídos na cidade, o suficiente para percorrer de Araguaína até próximo à cidade de Colinas.



