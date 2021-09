Ação educativa marca o encerramento da Semana Nacional do Trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da Diretoria de Educação Para o Trânsito, promoveu uma blitz educativa no final da tarde desta sexta-feira, 24, na faixa de pedestres nas proximidades da Feira da 304 Sul. A mobilização foi direcionada aos condutores, pedestres e ciclistas, e marcou o encerramento da Semana Nacional de Trânsito (SNT), mas as ações da programação especial, com apresentação teatral de trânsito, ocorrem ainda no dia 29, na Escola Aquarela, às 8h e no dia 30, no Colégio Vagalume Orla, às 9h e às 16h.

Os trabalhos de conscientização da campanha nacional deste ano abordaram o tema ‘No Trânsito, sua Responsabilidade Salva Vidas’ e foram reforçados desde o início do mês, com palestras nas unidades educacionais, apresentação teatral das boas práticas no trânsito, e parcerias com empresas que apoiam as pautas para um trânsito mais seguro.

Participaram da ação de encerramento da semana nacional, além das equipes dos agentes de Trânsito e Transporte, a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e a Defesa Civil Municipal.

Semana Nacional do Trânsito

Instituída em 1997 pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional do Trânsito acontece tradicionalmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Durante este período, as atividades educativas e de conscientização são reforçadas.