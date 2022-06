Ação de valorização da vida para população em situação de rua é realizada pela Semus

Em Palmas, a equipe de profissionais do Consultório na Rua da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) promoveu na manhã desta terça-feira, 14, no Parque dos Povos Indígenas, uma ação de valorização da vida para a população em situação de rua da Capital. A atividade contou com dinâmica de interação com um grupo de 15 pessoas, com a participação de enfermeira, técnica em enfermagem, farmacêutica, psicóloga e educador físico.

Segundo Silvaci de Araújo Reis, técnica em enfermagem e integrante do Consultório na Rua, a intenção da ação foi levar uma palavra amiga à população vulnerável para além do atendimento em saúde já realizado todos os dias. “Buscamos com essa atividade em grupo incentivar a autoestima deles, possibilitar que eles reconheçam o próprio valor”, disse a profissional.

Na ocasião, os profissionais ofereceram um café da manhã, fizeram a entrega de kits de higiene pessoal, realizaram corte de cabelo e promoveram uma dinâmica com exercício físico aos participantes da atividade.

Consultório na Rua

O Consultório na Rua existe desde 2016 e faz parte das ações de Atenção Básica da Semus.A equipe, composta por enfermeira, assistente social, técnica de enfermagem e agente social, já atendeu, durante esses seis anos, mais de 400 pessoas, algumas nunca haviam tido na vida qualquer atendimento básico de saúde.