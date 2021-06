Abertas inscrições para novos membros do Coletivo Permanente para Promoção da Igualdade Racial

O Coletivo Permanente para Promoção da Igualdade Racial, vinculado ao Núcleo Aplicado das Minorias e Ações Coletivas (Nuamac) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) em Dianópolis, sudeste do Estado, está com inscrições abertas, até o próximo dia 30, para novos integrantes.

Segundo o edital n° 01/2021, podem participar da seleção organizações da sociedade civil, movimentos sociais, fóruns e redes de abrangência estadual que desempenhem relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos.

Para formalizar a participação na seleção é necessário que os interessados enviem o formulário de inscrição, disponibilizado no edital, por e-mail (nuamac-dno@defensoria.to.def.br), com as cópias dos documentos pessoais e comprobatórios.

O edital aponta que os selecionados, que deverão residir no Tocantins, atuarão em caráter voluntário, para mandato de dois anos. Caberá à Coordenadoria do Nuamac, que presidirá o Coletivo Permanente, a convocação de cinco membros titulares e dois suplentes dentre os candidatos habilitados.

Coletivo

O Coletivo terá função consultiva para discutir questões da promoção da igualdade racial e de casos específicos e de alta complexidade que demandem atuação do Nuamac.

Edital

O Edital foi publicado no Diário Eletrônico da DPE dessa terça-feira, 15, e pode ser conferido no link: https://static.defensoria.to.def.br/diariodpe-media/uploads/production/edition/file/27/diario_2720210615-1-1tcmf4k.pdf.