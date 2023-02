Abertas inscrições para inserção de homenagens no Monumento Para Sempre Luz

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) receberá até o dia 28 de março, nomes de vítimas da pandemia por covid-19 no município de Palmas para serem inseridos, em forma de homenagem, no monumento ‘Para Sempre Luz’. Os familiares que queiram homenagear seus entes podem autorizar, por meio do preenchimento dos dados no formulário disponível aqui.

Inaugurado em dezembro de 2023, o monumento ‘Para Sempre Luz’, instalado no Parque das Artes no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, tem por objetivo relembrar e eternizar a memória dos cidadãos palmenses que foram vítimas da pandemia da covid-19, enquanto serve de local para reflexão e esperança por dias melhores. Para concluir o monumento, em sua intenção artística de homenagear a vida daqueles que se foram durante a pandemia, será inscrito, em suas placas, os nomes das vítimas da covid-19, durante o período pandêmico no município.

Serão consideradas vítimas aqueles que faleceram em decorrência da covid-19, entre os dias 14/03/2020 e 29/06/2022, período de calamidade pública, declarado pela Prefeitura Municipal de Palmas, por meio dos decretos municipais 1.856/2020 e 2.240/2022.

O preenchimento dos dados e autorização se faz necessário em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados.

Inscrições

Os familiares das vítimas poderão solicitar a inclusão de seus nomes no monumento ‘Para Sempre Luz’ através do formulário em anexo, e também disponível nas recepções das unidades administrativas da Fundação Cultural de Palmas, localizadas nos endereços abaixo:

a) Taquaruçu: Casa da Cultura Maria dos Reis. Praça Joaquim Maracaípe, s/n;

b) Taquaralto: Pracinha da Cultura. Rua Rubi, 17, Morada do Sol II;

c) Plano diretor Sul: Espaço +Cultura Marcélia Belém. Quadra Arse 131 (1304 Sul);

d) Plano diretor: Fundação Cultural de Palmas- Espaço Cultural José Gomes.

Junto ao formulário disponível aqui, deverá ser entregue:

a) Cópia simples da certidão de óbito da pessoa homenageada;

b) Cópia simples do documento de identificação do parente ou familiar declarante (RG com CPF ou CNH).

Também Será necessária a identificação de familiar ou parente declarante, ainda que não seja a mesma pessoa que realize a entrega dos documentos.

Dúvidas em relação às informações solicitadas e aos procedimentos necessários poderão ser atendidas pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (63)3212-7300 nos horários de funcionamento da Fundação Cultural de Palmas, das 13 às 19 horas.