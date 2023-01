Abertas inscrições para cursos de iniciação às artes da Fundação Cultural de Palmas a partir desta segunda-feira, 16

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) inicia nesta segunda-feira, 16, as inscrições para os cursos de iniciação às artes do Centro de Criatividade. São ofertadas 690 novas vagas em cursos nas áreas de artes cênicas, visuais, música e dança, distribuídas entre o Espaço Cultural José Gomes Sobrinho; Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Arse 131 (1304 S); Pracinha da Cultura, no setor Morada do Sol II, e Casa de Cultura Professora Maria dos Reis em Taquaruçu.

É necessário ir pessoalmente ao local de oferta dos cursos para realizar a inscrição, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, portando os seguintes documentos: cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço e 1 foto 3×4.

O gerente de projetos do Centro de Criatividade da FCP, Ivan Lemos, ressalta que a seleção de alunos é por ordem de chegada e faixa etária, sendo que determinado cursos possuem maior demanda. Nesse caso, os interessados devem estar atentos ao prazo para garantir a vaga. “A procura pelas vagas do Espaço Cultural costuma ser maior, assim é importante que as pessoas interessadas façam sua inscrição ainda nos primeiros dias”, explica.

As matrículas são apenas para novos alunos, uma vez que já houve a renovação de inscrição de alunos veteranos.

Inscrições para cursos de iniciação às artes do Centro de Criatividade

Período de matrículas: 16 de janeiro a 16 de fevereiro de 2023;

Horário: de 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas;

Documentação: cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço, 1 foto 3×4;

Início das aulas: 6 de fevereiro

Total de vagas: 690

Confira as Vagas Disponíveis

ESPAÇO CULTURAL JOSÉ GOMES SOBRINHO

Telefone: 3212-7305

Cursos Vagas Dias Turno Faixa Etária Danças Urbanas Infantil 15 Segunda-feira

Quinta-feira Matutino 8 anos a 12 anos Danças Urbanas Infanto/Juvenil 8 Segunda-feira

Quinta-feira Matutino A partir de 13 anos Contação de Histórias 5 Segunda-feira

Quarta-feira Noturno A partir de 18 anos Teatro Infanto Juvenil 10 Terça-feira

Quinta-feira Vespertino A partir de 14 anos Desenho Modulo I 26 Quarta-feira

Sexta-feira Matutino e Vespertino Idade mínima 10 anos Desenho – Adulto 10 Quarta-feira

Sexta-feira Noturno A partir de 18 anos Pintura em Tela – Iniciante 10 Terça-feira

Quinta -feira Matutino A partir de 10 anos Pintura em Tela – Iniciante 10 Terça-feira Vespertino A partir de 10 anos Pintura em Tela – Intermediária 10 Terça-feira

Quinta -feira Noturna A partir dos 18 anos Introdução a Escultura 24 Segunda-feira Vespertino

Noturno A partir dos 14 anos

A partir dos 18 anos Violão 30 Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 12 anos Canto Lírico 19 Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira Matutino e Vespertino A partir dos 18 anos Canto Popular Infantil 3 Quarta-feira Vespertino 10 anos a 14 anos Canto Popular Infantil 3 Quinta-feira Matutino Canto Popular 10 Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 15 anos Ateliê Infantil 20 Terça-feira Matutino e Vespertino 8 anos a 12 anos Artesanato 15 Quinta-feira Vespertino A partir de 18 anos Total Geral 228

ESPAÇO +CULTURA ATRIZ E EDUCADORA MARCÉLIA BELÉM

Endereço: ARSE 131 (1304 S), APM 25, 25 e 27, Rua 08

Telefone: 3212-7315

Cursos Vagas Dias Turno Faixa Etária Ateliê Infantil 10 Segunda-feira Matutino De 8 a 12 anos Ateliê Infantil 10 Segunda-feira Vespertino De 8 a 12 anos Artesanato Adulto 10

5 cadastro reserva Segunda-feira Matutino A partir dos 18 anos Artesanato Adulto 10

5 cadastro reserva Segunda-feira

Quarta-feira Vespertino A partir dos 18 anos Pintura (técnicas mistas) 10 Segunda-feira

Quarta-feira Noturno A partir dos 14 anos Desenho – Iniciante 24 Terça-feira

Quinta-feira Matutino e Vespertino Idade Mínima 10 anos Serigrafia – Design 10 Terça-feira

Quarta-feira

Sexta-feira Vespertino Idade Mínima 16 anos Introdução a Escultura 20 Quarta-feira

Sexta-feira Matutino e Vespertino A partir dos 14 anos Escultura – Adulto 10 Quarta-feira Noturno A partir dos 18 anos Violão 24 Terça-feira

Quarta-feira Matutino e Vespertino A partir dos 10 anos Dança Urbana Infantil 8 Segunda-feira Vespertino De 7 a 12 anos Dança Urbana 13 Segunda-feira Vespertino A partir dos 13 anos Dança Urbana – noturna 10 Quinta-feira Noturno A partir dos 18 anos Teatro 32 Quarta-feira Matutino

Vespertino De 8 a 14 anos Teatro – Avançado 10 Quarta-feira Noturno A partir dos 16 anos Total Geral 211

PRACINHA DA CULTURA (Antigo CEU)

Local: Morada do Sol

Endereço: Av. dos Navegantes, Nº17, Setor Morada do Sol II, Taquaralto

Telefone: 3212-7305

Cursos Vagas Dias Turno Faixa Etária Danças Urbanas Infantil 15 Terça-feira

Sexta-feira Matutino De 7 a 9 anos Danças Urbanas 33 Terça-feira

Sexta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 10 anos Pintura – Técnica Mista 5 Terça-feira

Quinta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 7 anos Pintura – Técnica Mista – Adulto 5 Terça-feira

Quinta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 17 anos Violão 33 Segunda-feira

Sexta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 10 anos Canto Popular 12 Terça-feira Matutino

Vespertino A partir dos 7 anos Dança de Salão – noturno 10 Terça-feira

Quinta-feira Noturno A partir dos 18 anos Total Geral 113

CASA DA CULTURA PROFESSORA MARIA DOS REIS – TAQUARUÇU

Endereço: Praça Joaquim Maracaípe / Taquaruçu

Telefone: 3212-7313

Cursos Vagas Dias Turno Faixa Etária Pintura (Técnica Mista) – Adulto 18 Segunda-feira

Quarta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 17 anos Pintura (Técnica Mista) Infantojuvenil 16 Segunda-feira

Quarta-feira Matutino

Vespertino De 7 a 10 anos Pintura (Técnica Mista) Juvenil 10 Segunda-feira

Quarta-feira Matutino

Vespertino De11 a 16 anos Pintura (Técnica Mista) infantil 8 Segunda-feira

Quarta-feira Matutino

Vespertino De 5 e 6 anos Violão 27 Terça-feira

Quinta-feira Matutino

Vespertino A partir dos 10 anos Pratica de Conjunto – Iniciante 5 Terça-feira Quinta-feira Vespertino A partir dos 18 anos Teatro – Dança 19 Terça-feira

Quinta-feira Matutino A partir dos 7 anos Casulo – I

Teatro e Dança 14 Terça-feira Vespertino De 4 a 7 anos Casulo – II

Teatro e Dança 6 Terça-feira Vespertino De 7 a 16 anos Dança de Salão 10 Segunda-feira

Quarta-feira Noturno A partir dos 17 anos Prática de conjunto avançada 5 Terça-feira

Quinta-feira Noturno A partir dos 18 anos Total Geral 138