Abertas as inscrições para entidades não governamentais comporem Conselho Municipal de Juventude

O Conselho Municipal de Políticas de Juventude de Palmas (Comjuv) publicou no Diário Oficial do Município (DOM, nesta quarta-feira, 08, o edital de inscrição para compor a diretoria da entidade para o biênio 2022 – 2024. As inscrições acontecem de 09 de junho a 08 de julho de 2022. A eleição para o preenchimento de 14 vagas será dia 13 de agosto de 2022, das 7h30 às 12 horas.

As inscrições serão realizadas pelo e-mail da Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) fjpadmpalmas@gmail.com ou na sede situada no Parque Cesamar. As inscrições deverão ser feitas por requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, expressando a vontade de participar da eleição e especificando a área de sua atuação, para os fins de sua representatividade no processo eleitoral, devendo ser instruído com os documentos requeridos no edital.

Para votar e concorrer a um assento no Comjuv, as entidades não governamentais devem estar devidamente legalizadas e em funcionamento há, pelo menos, um ano, além de atenderem todas às exigências previstas no edital.

Eleição

Poderão se inscrever como candidatos e eleitores: um integrante do movimento estudantil universitário, um do movimento estudantil secundarista, um do movimento cultural e artístico, um do movimento esportivo, dois do movimento das juventudes religiosas, um de organizações não governamentais (OnG’s), que contemplem em seus estatutos ações voltadas à juventude, um do movimento LGBTQIA+, um do movimento da juventude negra e cinco representantes de lideranças jovens das diversas regiões do município de Palmas, eleitos pelo voto direto, na Conferência Municipal de Juventude, sendo: um da Região Norte (Arnos e Arnes), um da Região Central (Arsos e Arses), um da Região Sul 1 (Aurenys), um da Região Sul 2 (Taquaralto, Santa Bárbara ou regiões circunvizinhas) e um da Região de Taquaruçu, Buritirana e Região Rural. Cada membro titular do Comjuv terá seu respectivo suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos.