Abertas as inscrições para a seleção de docentes para a Escola Tocantinense do SUS

Começou nesta segunda-feira, 26, o processo seletivo para docentes do curso “Planejamento como ferramenta de gestão no fortalecimento do SUS – Plano de Saúde”. As inscrições seguem até o dia 4 de agosto. O projeto ofertará 36 turmas, com um docente por turma e, cada docente, poderá ministrar mais de uma turma. Além disso, os selecionados poderão desenvolver suas atividades em outros municípios, conforme a necessidade.

Serão selecionados 20 docentes para atender 846 alunos nas 36 turmas, para a execução de cada turma será selecionado um docente que ministrará a carga horária de 48 horas, disposta nos quatro módulos.

As atividades dos docentes consistem em planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação dos processos de aprendizagem teóricos e práticos, construção e disponibilização do material didático e pedagógico, frequência e acompanhamento do discente e elaboração do material final do módulo.

A seleção será feita conforme o Edital n°. 29, de 27 de julho de 2021, publicado do Diário Oficial do Estado n°. 5861, e operacionalizado por Diretoria da Escola Tocantinense do SUS, Dr. Gismar Gomes (DETSUS).