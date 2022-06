A Polícia Militar realiza Formaturas do Proerd em Araguaína

A Polícia Militar realizou duas Formaturas do Proerd, sendo uma manhã da última quinta-feira, 2, na Escola Futuro Feliz e a segunda, na noite dessa terça-feira, 7, na Igreja Adventista Central de Araguaína. As primeiras Solenidades de Formatura do Proerd contou com 208 formandos das séries iniciais e do quinto ano do Ensino Fundamental.

As Cerimônias de Formatura do ainda contou com do Comandante do 2º BPM, Tenente-coronel QOPM Valdeonne Dias da Silva, autoridades militares e civis, além dos pais, familiares, comunidade escolar e formandos.

Na manhã da última quinta-feira, 2, receberam o Certificado Proerd, aproximadamente, 136 crianças dos currículos: séries iniciais e quinto ano do Ensino Fundamental da Escola Futuro Feliz. Já na noite dessa terça-feira, 7, o Certificado Proerd foi entregue para 72 crianças do quinto ano do Colégio Adventista de Araguaína.

Após o Juramento Proerd e entrega dos certificados aos estudantes, foi revelado os nomes dos vencedores de melhor produção textual sobre o programa. Da Escola Futuro Feliz, a vencedora foi a aluna Luma Yvis Nunes Lima do 5º Ano “B” e do Colégio Adventista foi o aluno Murilo de Oliveira Maranhão Alves, do 5º Ano AM, os quais leram suas redações para os presentes.

“Emoção, Alegria, gratidão e muitos sorrisos marcaram hoje a realização da primeira Formatura do PROERD após o período de suspensão das aulas presenciais em decorrência da Pandemia. Gostaria de parabenizar, em nome do Sr. Comandante-geral da PMTO, toda a brilhante equipe do Proerd/2BPM e da Escola Futuro Feliz que não mediram esforços para realizar esse belíssimo evento! Com esforço, dedicação, fé e perseverança vamos retomar gradualmente as atividades do PROERD em todo o Estado!”, afirma a Coordenadora Estadual do Proerd, Major QOPM Hilma da Silva Costa.

“É uma noite de muita felicidade, o 2º BPM retornando às atividades do Proerd, um programa de extrema importância para o combate à criminalidade de forma geral. É um programa de prevenção. É a Polícia Militar auxiliando a educação de jovens e adolescentes, contribuindo socialmente. Esse é o papel da polícia e a nós nos sentimos em estar contribuindo com a sociedade”, ressalta o Tenente Coronel QOPM Valdeonne Dias da Silva, Comandante do 2º BPM.

“Hoje, estamos aqui em Araguaína mais uma vez formando a segunda turma do Estado. Nós estamos retornando com força total pós-pandemia e a Polícia Militar não só está nas ruas combatendo a criminalidade, mas também está através do programa social, o Proerd junto combatendo as drogas e à violência”, afirma o Coronel QOPM Júlio Manoel da Silva Neto, Comandante Geral da PMTO.