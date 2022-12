A partir desta segunda-feira, Prefeitura de Gurupi realiza mutirões de limpeza, combate e conscientização contra a dengue

Por Niceia Menegon – Ascom Semus

Com o objetivo de combater os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura, dará início aos mutirões de limpeza, combate e conscientização contra a dengue nos setores de Gurupi. As ações já começam na próxima segunda-feira, 05, no setor Waldir Lins 1.

Os mutirões acontecerão em 10 bairros do município, definidos de acordo com o índice de infestação, no período de 05 a 16 de dezembro. Cada dia será trabalhado um bairro, exceto aos finais de semana, caso necessite de mais tempo as atividades serão estendidas. Todos os mutirões terão início a partir das 8h da manhã e seguirão até finalizar as visitas em todas as residências do setor.

Em Gurupi, em 2022, foram realizados 1033 testes e confirmados 307 casos de dengue. Ainda neste ano, foi registrado o óbito de um homem, de 27 anos, por dengue grave. Já a infecção pelo vírus da chikungunya, registrou três casos, em 2022. Nenhum caso de zika foi notificado em Gurupi, no mesmo período.

“A limpeza dos quintais neste período de chuvas é de extrema importância no combate ao Aedes aegypti além de outros vetores como o Barbeiro, transmissor da doença de Chagas, e insetos peçonhentos, como os escorpiões”, alertou o coordenador de Combate à Endemias, Edson Cardoso.

Ainda segundo Edson, nestes bairros, os agentes estarão passando de casa em casa para uma vistoria. Ele ainda reforça os cuidados a todos os gurupienses. “Além destes bairros, é importante que toda a população cuide da limpeza de seus quintais, calhas e vasos de plantas, não podemos deixar que o mosquito vença essa batalha”, frisou Edson.

O objetivo é recolher latas, potes, garrafas, móveis velhos e demais materiais que possam acumular água. Os Agentes Comunitários de Endemias (ACE) estarão conscientizando a comunidade sobre os cuidados com a água parada, como a que se acumula em pratos de vasos de plantas, calhas e garrafas no quintal e são criadouros perfeitos para a reprodução do inseto. Não serão recolhidos entulhos de obras e galhadas.

Cronograma do Mutirão

A definição dos 10 bairros considerou os índices de infestação predial emitido no 4º LIRAa (Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti) realizado nos dias 07 a 11 de novembro, em que esses setores apresentaram o dobro de infestação de larvas em relação aos demais setores de Gurupi.

Confira o cronograma de mutirões abaixo e, se for morador desses bairros, já separa o lixo para descarte.

05/12 – Waldir Lins I

06/12 – Jardim das Bandeiras

07/12 – Madrid

08/12 – Atalaia

09/12 – Vila Guaracy, Vila dos Funcionários e Paulo de Tarso

12/12 – Casego e Cruzeiro

13/12 – Vila Íris

14/12 – Guanabara

15/12 – Santa Rita, Bela Vista e Alvorada I e II

16/12 – Nova Fronteira