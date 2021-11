A magia do Natal começa a contagiar as avenidas de Palmas

Ainda é novembro, mas Palmas já entra em clima de Natal. O tradicional túnel de LED montado todos os anos na Avenida Teotônio Segurado para o Natal, aos poucos, começa a ganhar forma e promete encantar moradores e visitantes. Para garantir a magia que as festas de final de ano trazem, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) trabalham dia e noite para deixar tudo pronto.

Nesta terça-feira, 09, equipes instalam arabescos na Avenida Teotônio Segurado entre a LO-05 para LO-09, postes na parte norte da avenida, luminárias decorativas nas árvores do canteiro central da Teotônio Segurado entre a LO-11e LO-09, além de realizarem a confecção de peças natalinas no galpão da Seisp. O órgão pede aos motoristas que redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver necessidade de interdição temporária de parte da via em que as equipes trabalham.

Neste ano, o túnel de LED será formado por arabescos e portais luminosos de luzes nas cores âmbar e branca na Avenida Teotônio Segurado desde a LO-12 (região Norte) até a LO-19. A decoração natalina também será instalada em outros pontos estratégicos da cidade, como a Avenida Tocantins, em Taquaralto, a Avenida JK; Palmas Brasil, Palmas Brasil Norte, Avenida TLO-05 no Jardim Taquari, Parque dos Povos Indígenas (PPI) e nos distritos de Taquaruçu e Buritirana.

Comércio

E no embalo da decoração natalina que já se tornou tradição na cidade, o comércio e as residências também se preparam para tornar mágico o Natal na Capital. Ao andar pela cidade, já é possível ver shoppings e estabelecimentos enfeitados com luzes, cores e cenários lúdicos, que reforçam o sentimento de amor, fraternidade e união marcantes desta época que é uma das mais aguardadas do ano.