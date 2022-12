‘A Idade do Sonho’ será apresentada na Pracinha da Cultura dias 13 e 14 de dezembro

Chegou a vez da região sul de Palmas contemplar a ‘A Idade do Sonho’. Após estrear com sucesso de público na grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a nova produção da Cia de Teatro Fernanda Montenegro, será exibida no Cine Teatro da Pracinha da Cultura, no setor Morada do Sol II, nesta terça-feira, 13 e quarta, 14, às 19h30, com entrada gratuita.

Após dois anos longe dos palcos em razão da pandemia da Covid 19, a Cia de Teatro Fernanda Montenegro faz seu retorno com um convite aos sonhos e à alegria, em à ‘A Idade do Sonho’, de Tonio Carvalho, sob a direção de Cícero Belém.

Já apresentada no Tocantins, no ano de 1992, pelo grupo de Teatro Chama Viva a nova montagem de ‘A Idade do Sonho’ é uma forma de homenagear os artistas que foram pioneiros na Capital, explica Cícero Belém.

“Em 1992, exatamente há 30 anos, jovens artistas, liderados pelo Grupo de Teatro Chama Viva, mobilizaram pessoas e levaram aos palcos de Palmas e do interior do Tocantins e do Brasil, um espetáculo de sonhos, de alegria e de vida relembrando as paixões e os encantos dos ciganos, das trupes itinerantes, dos artistas de circo e dos teatros mambembes. Em 2022 a Cia de Teatro Fernanda Montenegro celebra e homenageia o teatro e esta geração de artistas que, corajosamente, desbravaram o cerrado e levaram o espetáculo aos rincões do Tocantins”, disse o diretor.

A ‘Idade do Sonho’ é encenada por atores e bonecos, réplicas dos atores. É um espetáculo para adultos e crianças, com classificação livre. A ação se desenrola em uma cidade do interior onde os sonhos podem ser, simplesmente, partir em busca da aventura despertada pela passagem das trupes itinerantes e mambembes dos circos, dos teatros, dos ciganos e suas magias.

O espetáculo tem direção musical e trilha sonora original do maestro Heitor Oliveira e direção de movimento da professora Arabelle Hadife.

As apresentações deste final de ano fazem parte da ‘Mostra Artística’ do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

Cia de Teatro Fernanda Montenegro

A Cia de Teatro Fernanda Montenegro é um braço do projeto de formação de novos atores e plateia, desenvolvido desde 2017 pela Fundação Cultural de Palmas. A Cia já realizou a montagem de três espetáculos sendo eles ‘Branca de Neve e os sete anões’, ‘Pluft, o Fantasminha’, ‘Romeu e Julieta’ e ‘O Auto da Compadecida’, que realizaram temporadas bem-sucedidas de crítica e público em 2019, antes da pandemia.

Ficha Técnica

Elenco – Quem é quem?

1. Wiliane Silva é Ana Manjericão

2. Marlon Fernandes é Antônio Boca

3. Matheus Brito é Bernardo

4. Jaqueline Braga é Elvira

5. Renato Fontenelli é o Palhaço

6. Thiago Henrique é Amélia

7. Aldenes Lima é Camélia

8. Lívia Veloso é Ana Boneca e Coro

9. Laís Rodrigues – Coro

10. Letícia Donato – Coro

11. Autor: Tonio Carvalho

12. Direção geral e artística: Cícero Belém

13. Direção de movimento e preparação de elenco: Arabelle Hadife

14. Direção musical e trilha sonora original: Heitor Oliveira

15. Figurinos e adereços de cena: Marcelo Teixeira

16. Iluminação e operação: Maurício Noleto e Charles Nunes

17. Cenografia: Vivian Miranda

18. Operação de som: Marcos Abba

19. Criação e confecção de bonecos: Renato Moura

20. Maquiagem: Duanny Macário

21. Costureira: Risete

22. Designer gráfico: Ana Bernhard

23. Assessoria de imprensa e redes sociais: Samara Martins e Pérola Venâncio

24. Fotógrafo: Júnior Suzuki

25. Produção, projeto formação de atores e plateia: Centro de Criatividade

26. Realização: Prefeitura de Palmas e Fundação Cultural de Palmas