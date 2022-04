A.B.F.C Porto vence a final do 2° campeonato de futebol feminino do setor Novo Planalto

Por: Nadya Mayara / Secretaria Municipal de Comunicação

Com apoio da prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, foi realizada neste domingo, 24, a grande final do 2° campeonato de futebol feminino do setor Novo Planalto. A equipe A.B.F.C Porto foi a grande campeã, e recebeu como premiação troféu, medalhas e R$ 800,00. A segunda colocação ficou com a equipe Interpalmas, que recebeu troféu, medalhas e R$ 500,00.

Conforme o organizador do evento, Júnior Parrião, destacou que o evento tem por finalidade fortalecer a luta para que as mulheres tenham ainda mais espaço no esporte tocantinense.

Segundo o secretário municipal de esportes e lazer, Capitão Diógenes, “a realização deste campeonato é de muita relevância pois incentiva a prática do futsal feminino, dando espaço e visibilidade para tantos talentos que só precisam de uma oportunidade para mostrar suas habilidades. A gestão municipal seguirá atuando em prol do desenvolvimento do esporte”, frisou.

O jogo movimentou um grande público que vibrou com os lances habilidosos durante a partida.