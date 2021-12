7ª edição do Hora de Doar arrecada mais de 46 toneladas de alimentos

Neste fim de 2021, a Fundação Pró-Tocantins concretizou a 7º edição do Projeto Hora de Doar – uma corrente do bem que conta com militares e civis dispostos a ajudar comunidades carentes de diversas regiões do Estado. Dez unidades participaram do projeto e esses esforços renderam a maior arrecadação de alimentos, roupas, calçados e brinquedos de todas as edições.

Juntas, as unidades militares que participaram desta edição arrecadaram 7.209 peças de roupas, 746 calçados, 629 brinquedos e 46.046 kg (quarenta e seis mil e quarenta e seis quilos) de alimentos; que fizeram a alegria de milhares de famílias, principalmente em meio à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

As doações estão previstas para acontecer a partir do dia 24 e seguem até o dia 7 de janeiro de 2022.

Como nos outros anos, a Fundação Pró-Tocantins premia as 10 unidades militares que mais acumularam donativos, proporcionalmente ao efetivo das mesmas. A grande campeã desta edição foi a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lagoa da Confusão) que arrecadou 18.415 kg de alimentos, seguidos do 5º BPM com 7.892 kg de alimentos arrecadados e em terceiro lugar, a 2º BPM recebeu mais de 11 mil kg de alimentos.

Confira a tabela de classificação das vencedoras:

CLASSIFICAÇÃO UNIDADE MILITAR EFETIVO QUOCIENTE 1º 4ª CIPM 47 1.331 2º 5º BPM 110 242,8 3º 2º BPM 263 140,5 4º 5ª CIPM 85 96,8 5º 2ª CIPM 85 76,8 6º 4º BPM 235 52,2 7º 7º BPM 61 36,6 8º 8º BPM 102 16,95 9º 1ª CIPM 552 4,7 10º 1º BPM 185 4,1

Fonte: Carolina Paes – Ascom FPTO