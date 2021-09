Deputado Antonio Andrade destaca trabalho desenvolvido no Sistema Prisional durante encontro com governador do Estado de Rondônia

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), participou de um encontro com o Governador do Estado de Rondônia, Cel Marcos Rocha (sem partido) e sua comitiva formada por Parlamentares, Secretários, entre outras autoridades.

A visita tem como principal objetivo conhecer o modelo de gestão do Sistema Prisional do Tocantins, que tem se destacado a nível nacional. O Estado ocupava o 23° lugar no ranking nacional de apenados que trabalhavam e estudavam, hoje ocupa 5° em relação ao número de apenados que trabalham e 6° lugar dos que estudam.

Segundo o governador Cel. Marcos Rocha, além do trabalho desenvolvido na área da segurança pública, existem outros projetos que chamaram atenção, como a Unitins, Rondônia não tem uma universidade estadual.

“A cogestão do Sistema Prisional é um sonho que tenho e estamos aqui para aprender”, destacou Cel Marcos Rocha.

O encontro aconteceu no Palácio Araguaia tendo o governador Mauro Carlesse como anfitrião. Ele lembrou o esforço conjunto dos poderes para enquadrar o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal e a importância da educação para os apenados.

Para o deputado Antonio Andrade os resultados alcançados são frutos de uma equipe dedicada e em sintonia.

“Não podemos esquecer as pessoas privadas de liberdade, o trabalho de ressocialização que vem sendo feito aqui e vem sendo destaque nacional devolve dignidade a essas pessoas e dá esperança e oportunidades aos nossos apenados”, pontuou Andrade.

Após o encontro a comitiva de autoridades foram conhecer de perto o trabalho realizado na Unidade Penal de Palmas.