Previsão do tempo aponta 90% de chance de chuva neste final de semana e no feriado prolongado

Neste final de semana e durante o feriadão prolongado, por conta do ponto facultativo da próxima segunda, 04, que antecede o feriado estadual de criação do Estado do Tocantins, na terça-feira, 05, serão marcados por clima instável com muito sol, formação de nuvens ao longo do dia, e com 90% de probabilidade de chuvas. As pancadas de chuvas podem cair a qualquer momento, conforme informa o boletim do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), divulgado pela Defesa Civil Municipal na tarde desta sexta-feira, 1° de outubro.

No sábado, 02, o dia inicia com o clima ameno com a presença do sol e muitas nuvens. A temperatura máxima será de 36 °C e a mínima 22 °C. Com 90% de chances de chuvas que podem chegar a registrar até 10 mm. No domingo, 03, os termômetros irão marcar os 36°C de máxima e 22 °C de mínima, e com novas pancadas de chuvas ao longo do dia. As pancadas de ventos podem chegar à casa dos 22 km/h.

Já durante os dois dias do feriadão prolongado, na segunda, 04, e terça, 05, a temperatura permanece instável, com períodos do dia enrolado e muitas nuvens. Também com 90% de probabilidade de chuvas que podem cair a qualquer período do dia. Os termômetros irão variar de 37° C de máxima e 22° C de mínima.