Wagner se reúne com autoridades e empresários para discutir flexibilização de atividades em Araguaína

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, se reuniu nesta terça-feira, 28, com representantes do MP (Ministério Público), Defensoria Pública, prefeitos da região, representantes da sociedade organizada e empresários do ramo de eventos, para discutir a possibilidade de flexibilização para algumas atividades que até o momento estão proibidas na cidade. Entre as mudanças discutidas estão a abertura de parques e feiras, o horário de funcionamento de bares e restaurantes, além da realização de shows em Araguaína.

De acordo com o prefeito, Wagner Rodrigues, a possibilidade de flexibilização se deu diante da grande redução no número de novos casos de covid-19 e o baixo número de casos ativos. O último relatório da Secretaria da Saúde de Araguaína apontou apenas seis casos ativos no município e uma ocupação de 33% dos leitos de UTI e 4% dos leitos clínicos.

“Nós estamos buscando sempre fazer um trabalho muito responsável e que garanta a segurança da população de Araguaína. A redução do número de casos é resultado de um excelente trabalho da Secretaria da Saúde e da vacinação da população, por isso hoje podemos pensar na flexibilização dessas atividades, respeitando algumas medidas de segurança”, diz o prefeito, Wagner Rodrigues.

Shows e eventos

Um dos temas discutidos durante a reunião foi a realização de shows e eventos com grande concentração de pessoas no Município. Para que isso possa ocorrer, a proposta do município é a cobrança do comprovante de vacinação contra a covid-19 para a entrada dos participantes, que também foi apoiada pelo Ministério Público Estadual.

“Araguaína está extremamente de parabéns pelo trabalho realizado até aqui e nós apoiamos a posição do Município de exigir o comprovante de vacinação, se um indivíduo não se vacinar, toda a população está em risco. Nós temos visto que essa experiência em outras cidades que tomaram essas medidas funcionou e podemos aplicar também aqui em Araguaína”, destacou a promotora de justiça Bartira Quinteiro.

“Parabenizo a iniciativa do Município e acredito que as medidas parecem coerentes, visto que estão sendo tomadas com base em critérios técnicos e científicos. Para que possamos voltar à normalidade precisamos que a população conclua o ciclo vacinal e a cobrança da vacina é uma forma de incentivar essa comunidade”, comentou o defensor público Pablo Mendonça Chaer.

Vacinação

Atualmente 88% da população adulta de Araguaína já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Já a segunda dose da vacina foi aplicada em 40% da população adulta. O objetivo da Secretaria Municipal da Saúde é também alcançar um crescimento no número de jovens imunizados.

“O Município está de parabéns pela iniciativa de levantar esse diálogo com a sociedade e com os produtores de eventos e eu acredito que a cobrança do comprovante de vacinação na entrada dos eventos é também uma forma de incentivar os jovens a procurar pela vacina e toda a população acaba se beneficiando com isso”, comentou o produtor de eventos Vantuil Junior.

ConecteSUS

Para que haja praticidade durante a apresentação do comprovante de vacinação, a Secretaria da Saúde de Araguaína tem recomendado a utilização do aplicativo ConecteSUS como alternativa para apresentação da carteira de vacinação.

Para ter acesso à carteira de vacinação on-line, basta baixar o aplicativo no celular de forma gratuita e inserir os dados pessoais, como o número de CPF ou da Carteira Nacional de Saúde. O registro também pode ser feito por um computador conectado à internet por meio do site: conectesus-paciente.saude.gov.br.



A proposta do município é a cobrança do comprovante de vacinação contra a covid-19 para a entrada dos participantes nos eventos