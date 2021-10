Número de focos de queimadas em Palmas cai em setembro

Apenas seis focos de queimadas foram registrados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) nas áreas rurais e urbanas de Palmas, no mês de setembro deste ano. No mesmo período do ano passado ocorreram 31 focos, o que demonstra uma redução considerável nos casos. Os números foram divulgados pela Defesa Civil Municipal, na tarde desta sexta-feira, 1º de outubro.

De acordo com o superintendente da Defesa Civil Municipal, Bruno Maciel, esse resultado positivo se deve ao trabalho e monitoramento das equipes da Brigada PrevIncêndios de Palmas. ‘’Os trabalhos das equipes foram de vital importância, uma vez que esses focos combatidos têm potencial de se tornarem incêndios de grandes proporções. Os atendimentos feitos logo no início, com êxito, evitaram que os focos de fogo alcançassem uma grande área e fossem registrados pelos satélites’’, destacou.

Ainda conforme os dados, o resultado é positivo também se comparado setembro deste ano com agosto, quando os satélites do INPE registraram 21 focos.

Mesmo com as últimas pancadas de chuvas que amenizaram o calor extremo e o clima seco, que predominam neste período do ano, as equipes seguem de plantão para atender novas ocorrências até o final de outubro, quando encerra o período de estiagem.