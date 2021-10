Deputado Antonio Andrade destaca potencial do Tocantins para mineração em evento do setor

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PSL), participou de um evento voltado para o desenvolvimento do setor de mineração no Estado, nesta quarta-feira, 29, no auditório do Palácio Araguaia. Na ocasião foi assinado um Protocolo de Intenções com a Agência Nacional de Mineração (ANM) em que o Tocantins passa a representar a ANM no Estado. Esse é o primeiro convênio assinado pela Agência no Brasil.

Este é o início de uma parceria com o Governo Federal para a realizar projetos que impulsionem a atividade de extração mineral colocando o Estado em uma posição de destaque no cenário minerador da região Norte e do país.

O governador Mauro Carlesse declarou que a parceria vai alavancar o desenvolvimento do Estado, gerar riquezas e empregos para os tocantinenses. “Essa parceria vai nos trazer uma oportunidade muito grande para o Tocantins. Eu sempre digo que temos que transformar esse Estado, industrializá-lo, fazer com que os pais de família tenham a oportunidade de trabalhar e é por meio dessas parcerias que vamos alcançar esses resultados”, ressaltou.

Para o secretário da Indústria e Comércio e Serviços (SICS) e presidente da Agência de Mineração do Tocantins, Tom Lyra, foi um marco importante para o Tocantins, porque essa parceria é o ponto de partida para o desenvolvimento da mineração no Estado.

O deputado Antonio Andrade, destacou o potencial do Estado para a mineração. “O Tocantins é diferente dos outros Estados, pois além do potencial temos condições de extrair os minérios com o mínimo de impacto para o meio ambiente, o que torna os projetos mais atrativos para os investidores. Temos ainda muito espaço para crescer neste segmento e com a assinatura deste protocolo damos um passo importante na direção do desenvolvimento do setor”, pontuou Antonio Andrade.

Presenças

O evento contou com a presença do senador Eduardo Gomes; da diretora nacional da ANM, Débora Puccini; Empresários do ramo de mineração; Deputados; Prefeitos e Secretários de Estado.