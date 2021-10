Outubro começa com entrega de vacinas contra a covid-19 para o Tocantins

Está prevista para o Estado do Tocantins, dentro da 53ª pauta de distribuição de imunizantes contra a covid-19, do Ministério da Saúde (MS), a entrega de 42.725 doses de vacinas. As doses serão divididas em 19.325 da AstraZeneca/Fiocruz, para completar o esquema vacinal da população (D2) que serão usadas para reforço do esquema vacinal e 23.400 da Pfizer/Biontech, destinadas a doses de reforço, para a população imunizada.

Segundo informe técnico enviado pelo MS à Secretaria de Estado da Saúde (SES), deverão receber o reforço com as doses de Pfizer, os trabalhadores da saúde e pessoas acima de 60 anos. “Já havíamos sido informados do direcionamento para o reforço dos trabalhadores da saúde e, agora, as doses chegarão para atender este público”, destacou a gerente de Imunização da SES, Diandra Sena, acrescentando que “as doses serão distribuídas no menor tempo hábil e previamente comunicadas aos municípios”.

Atualmente, o Tocantins já recebeu 2.006.340 doses de vacinas contra a covid-19. Dessas, 1.874.702 foram entregues aos 139 municípios tocantinenses e 1.489.341 já aplicadas, totalizando 32,27% da população totalmente imunizada (2ª dose + dose única). Dados do portal do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde) apontam que 4.853 pessoas já tomaram uma dose de reforço, no Estado.