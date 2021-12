“Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o desenvolvimento dessa cidade-polo da região sul, e do nosso Estado como um todo”, afirma o deputado Antonio Andrade ao recebe título de cidadão Gurupiense

Texto: Assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade (PSL), disse que o título de Cidadão Gurupiense aumenta ainda mais seu compromisso com o município. A declaração foi dada após honraria, entregue pelo vereador Matheus Monteiro (Cidadania), na noite desta segunda-feira, 13, no Centro Cultural Mauro Cunha.

“É uma grande honra receber esse título. Mas aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o desenvolvimento dessa cidade-polo da região sul, e do nosso Estado como um todo. Temos trabalhado para ajudar a prefeita Josi Nunes e todos os prefeitos na alocação dos recursos necessários para o desenvolvimento dos 139 municípios tocantinenses”, garantiu Andrade.

Em seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel (PSL), destacou a atuação de todos os homenageados em prol do desenvolvimento do município. “Todos eles são respeitados pelos 15 vereadores desta Casa de Leis. Por trás de cada homenageado, certamente existe uma grande história de luta”.

Homenageados

Além do presidente do Legislativo estadual, outras 23 personalidades e autoridades municipais e estaduais foram homenageadas, entre elas, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa.

A exemplo de Andrade, Barbosa destacou a alegria em receber a mais alta condecoração de Gurupi e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento do município. “Esse reconhecimento, a partir desse título, nos dá orgulho e tranquilidade para trabalhar por essa cidade. O nosso governo é pautado pela coerência e convergência com todos os segmentos para melhor atender as demandas locais e do Estado de uma forma geral”, disse.

Participantes

Além das autoridades já citadas, participaram da solenidade o deputado Eduardo do Dertins (Cidadania), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PSL), secretários de Estado, empresários, líderes religiosos, vereadores e lideranças políticas locais.