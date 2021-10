Deputado Antonio Andrade entrega maquinário para Associação do sudeste do Estado

Neste sábado, 16, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Avança Brasil), cumpriu agenda na região sudeste do Estado.

Pela manhã participou da entrega de um trator e uma grade de arar, para a Associação de Produtos Rurais do Vale da Areia, no município de Paranã, juntamente com a deputada Vanda Monteiro (Avança Brasil).

Para o presidente da Associação, Jorge Pereira, a máquina era um sonho de todos os produtores da Associação.

“Este dia vai ficar marcado para todos nós. Se tivéssemos mais políticos como o Senhor (Antonio Andrade) o Brasil seria diferente”, destacou Jorge Pereira.

O prefeito do município, Fábio da Farmácia, lembrou que a parceria de Antonio Andrade com Paranã vem de longa data e com a entrega dessa máquina se reforça mais uma vez.

Durante sua fala, o deputado Antonio Andrade, destacou os apoios e parcerias que o Prefeito vem recebendo, o que pode lhe garantir uma administração de sucesso. Ele lembrou do programa “Tocando em Frente” que vai destinar R$ 3 milhões para cada município tocantinense e do Colégio Militar. Paranã deve receber em breve uma audiência pública sobre a implantação de uma unidade do Colégio Militar.

Falando diretamente para os produtores rurais, Andrade, lembrou que as portas de seu gabinete estarão sempre abertas e se disponibilizou a ajuda-los com o problema de falta energia que eles vêm enfrentando.

“É nossa obrigação retribuir a população com trabalho e benefícios os votos em nós confiados. Hoje viemos aqui cumprir compromissos assumindos”, pontuou o Presidente da Aleto.

Presenças

Além do deputado Antonio Andrade, da deputada Vanda Monteiro, do prefeito Fábio da Farmácia e dos membros da Associação Vale da Areia, também estiveram presentes, Virgínia Andrade, esposa do Presidente da Aleto, a primeira-dama dama do município, Débora Bessa, vereadores e lideranças políticas.