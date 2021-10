Deputado Antonio Andrade ressalta potencial do programa “Tocando em frente” na geração de empregos

Fonte: Ascom

Foi lançado no final da tarde desta quarta-feira, 13, o programa “Tocando em Frente”, do governo estadual, que vai destinar R$ 3 bilhões aos municípios do Estado. Cada cidade receberá R$3 milhões de reais para investimentos.

O Programa vinha sendo aguardado por todos os prefeitos do Estado, já que segundo eles, os recursos vão ajudar e muito os municípios que sofrem com o desemprego e falta de investimentos provocados pela pandemia.

“Estes recursos vêm em boa hora, agradecemos o governador Mauro Carlesse (Avança Brasil), por entender a situação dos municípios e no meu caso já temos projetos e destino para este dinheiro”, destacou o prefeito de Fátima, Zé Antônio Andrade (Avança Brasil).

Durante seu discurso, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (Avança Brasil), ressaltou o potencial na geração de empregos nos municípios, uma vez que a mão de obra utilizada na execução das obras vai ser preferencialmente local.

“Essa parceria entre Executivo e Legislativo que estamos fazendo é para que possamos levar os benefícios aos que realmente precisam e aos 139 municípios, independente de cor partidária. Essa é uma demonstração de municipalismo e respeito”, pontuou o deputado Antonio Andrade, presidente da Aleto.

O governador Mauro Carlesse falou logo em seguida e também lembrou da parceria com a Aleto, segundo ele, ter o apoio de 99% dos deputados tem garantido avanços para o Tocantins.

Na ocasião, além dos benefícios, foram entregues ainda 10 tratores para prefeitos da região Sul, adquiridos com recursos da bancada federal. Esta foi a primeira etapa do Programa e foram assinados convênios com 20 municípios da região Sul do Estado. Em breve novas regiões e cidades serão contempladas.