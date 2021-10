Kátia fala em “defesa da Amazônia e contra o desmatamento ilegal” na Sétima Cúpula de Presidentes dos Parlamentos dos Países do G20

Por Por Romilton Pereira/Com informações dos sites AC e SF

Na manhã desta sexta-feira, 08, a presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), senadora Kátia Abreu, enviou foto para redação do Jornal Folha do Tocantins, onde aparece ladeada, (e/d), do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na Sétima Cúpula de Presidentes dos Parlamentos dos países do G20, sediada pelo Congresso Italiano, em Roma.

A presidente da (CRE), falou segunda ela, indicada por Rodrigo Pacheco na agenda oficial da Cúpula, a senadora Kátia Abreu, afirmou que proferiu “uma fala firme em defesa da Amazônia e contra o desmatamento ilegal no Brasil”, e que a “Conferência em Roma é sobre a mudança climática, uma preparatória da posição de todos dos Parlamentos do mundo sobre o assunto”. Acrescentou que “o objetivo do evento é debater, entre parlamentares de diversos países, o que será abordado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26), em Glasgow na Escócia”, narra.

Segundo Arthur Lira, os empresários brasileiros têm consciência de que a intensificação das mudanças climáticas só traria prejuízos ao desenvolvimento econômico do País. Para ele, o Brasil tem condições de conciliar o desenvolvimento econômico e o respeito à biodiversidade. O presidente lembrou que a Câmara, mesmo aprovando projetos de combate à pandemia, tem buscado votar propostas em defesa da sustentabilidade.

Por fim, Lira destacou que as metas ambientais que o mundo se propõe só serão alcançadas se forem implementadas com foco nas pessoas, apoiando sua adaptação à nova economia, criando empregos verdes e ampliando as oportunidades para todos.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que após o combate à covid, o principal desafio que deve unir a comunidade internacional é a segurança alimentar, que é base para muitos dos problemas globais como fome, miséria, conflitos e degradação ambiental. Ele apontou o papel estratégico que o Brasil tem nesse cenário, com seus recursos naturais, capacidade produtiva e indústria. Falou, ainda, sobre avanços aprovados pelo Legislativo que vêm modernizando o País, mas sem deixar de lado a preservação do meio ambiente, como o combate ao desmatamento e o uso de fontes limpas em 80% da matriz energética brasileira, como hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Entre os projetos destacados, está o marco legal das ferrovias, votado nesta semana pelo Senado, que deve aumentar a infraestrutura de escoamento da produção. Foram citados ainda a Reforma da Previdência, a Trabalhista, o teto de gastos públicos, a autonomia do Banco Central e o marco legal do saneamento básico, entre outros.