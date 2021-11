Mais Saúde: Vacinação estará disponível neste domingo, 14, na Feira do Jardim Aureny I

Para quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 e a Influenza (gripe), a Rede Municipal de Saúde de Palmas informa que as equipes do Projeto Mais Saúde estarão vacinando neste domingo, 14, de 8 às 12 horas, na Feira do Jardim Aureny I. No feriado de segunda-feira, 15 (Dia da Proclamação da República), as doses dos imunizantes estarão disponíveis no Capim Dourado Shopping, das 14 às 20 horas.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que nesses locais, o público será atendido sem agendamento prévio. A vacinação contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos.

Os interessados em receber o imunizante devem comparecer ao ponto de vacinação com documentos pessoais e cartão de vacina. Serão oferecidas a primeira e a segunda doses e a de reforço dos imunizantes contra a Covid-19, além da vacina contra a gripe.

Acompanhe a programação:

Domingo, 14.11.2021

Feira do Jardim Aureny I – das 8 às 12 horas

Segunda-feira, 15.11.2021

Shopping Capim Dourado – das 14 às 20 horas