Salas do CEME realizarão consultas médicas e não atenderão pacientes com Covid-19, afirma Nota da Prefeitura de Porto

…

Através de Nota de Esclarecimento publicada hoje, 14/03, a Prefeitura de Porto Nacional, esclarece que, em ato de parceria entre secretarias municipais de saúde e educação, cedeu prontamente salas de aula do CEMEI Aparecida Bertan para funcionamento do CEME – Centro de Especialidades Médicas, na realização de consultas médicas. A Secretaria de Educação, esclarece ainda que não serão atendidos no local, pacientes com COVID-19.

A parte do prédio que fará atendimento à saúde no CEME, será isolada da Secretaria da unidade escolar que continuará com atendimento para entrega de blocos de estudos e outras atividades referentes à documentação escolar.

Nota de Esclarecimento: A Prefeitura de Porto Nacional, esclarece que, em ato de parceria entre secretarias municipais… Publicado por Ronivon Maciel em Domingo, 14 de março de 2021

Sobre o funcionamento do CEME, a secretaria municipal de saúde, esclarece: O CEME – Centro de Especialidades Médicas, abrange o município de Porto Nacional e mais 12 municípios da região do Amor Perfeito. O CEME foi relocado para a Creche Aparecida Bertan Venturini e serão mantidos todos os atendimentos.

Horário de atendimento de segunda à sexta das 07h às 11h ; das 13h às 17h.

As especialidades dos serviços são: Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia, Cardiologia, Urologia, Dermatologia, Endocrinologia, Neurologia, Psiquiatria, Cirurgia Geral, Pequena Cirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia.