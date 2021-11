70% dos feirantes da Capital ainda não realizaram a atualização cadastral 2021

Até a tarde desta quarta-feira, 03, dos cerca de 1600 feirantes cadastrados, 70% não finalizaram o procedimento de atualização de acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem).Os comerciantes que atuam nas feiras da Capital devem fazer a atualização cadastral obrigatória até o dia 26 de novembro, na Casa do Empreendedor, localizada na Quadra ACNE 01 (104 Norte), Rua NE-01, atrás da Avenida JK, próximo à sede da Prefeitura de Palmas, no horário das 13 às 19 horas.

Conforme a Diretoria de Abastecimento e Comercialização da Sedem, a não atualização cadastral pode acarretar a impossibilidade da comercialização dos produtos nas feiras da Capital. O procedimento é necessário para o controle das vagas ativas existentes, ou seja, caso o comerciante titular não faça a atualização, a vaga ficará disponível para os cadastrados na fila despera.

Para realizar o procedimento é necessário que interessados se dirijam à Casa do Empreendedor com as cópias das seguintes documentações:

– Carteira de Identidade;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Título de Eleitor e comprovante de Quitação eleitoral;

– Comprovante de endereço atualizado (últimos 3 meses);

– Telefone/WhatsApp para contato;

– Duas fotos 3X4; Cartão do CNPJ, se for pessoa jurídica;

– Inscrição Estadual;

– Inscrição Municipal;

– Fotos do local em exercício, nas feiras que trabalha.