Com pares, Deputado Antonio Andrade articula com Carlesse, Wanderlei e garante a implantação de 10 leitos de UTI em Porto Nacional

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (PTB), se reuniu junto com outros deputados, na manhã desta terça-feira, 09, com o vice-governador, Wanderlei Barbosa, com secretário de saúde, Edgar Tollini. Em pauta, foi discutida a instalação de leitos de UTIs Covid (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital Regional de Porto Nacional, para suporte ao tratamento dos pacientes agravados pela Covid-19.

Nos próximos 20 dias, outros dez leitos de UTI para atender as demandas de urgência nos casos de Covid-19 em Porto Nacional deverão entrar em funcionamento. A garantia foi dada pelo Vice-Governador e pelo Secretário de Estado da Saúde durante a reunião. “Já estamos finalizando os estudos técnicos estruturais dentro do Hospital Regional de Porto Nacional, para a ampliação de leitos de UTI o mais rápido possível”, informou Edgar Tollini.

O deputado Antonio Andrade esclareceu que buscou articular opções de contratação de UTIs para apresentar ao governo do Estado. “Ontem recebi dois médicos que trabalham com UTIs no Estado, eles reavaliaram que existe sim viabilidade de implantar as UTIs no Hospital Regional de Porto Nacional e com essa reunião de hoje a gente formaliza a implantação destas unidades”, enfatizou Andrade.

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, destacou o apoio recebido pelo Governador do Tocantins, Mauro Carlesse e do vice-governador Wanderlei Barbosa para implantação das UTIs em Porto Nacional. “Quero agradecer a participação do nosso vice-governador, Wanderlei Barbosa, e do nosso governador Mauro Carlesse, ontem liguei para ele, e expressei a dificuldade que estamos passando em Porto Nacional, a gente sabe da dificuldade de cada uma das famílias, mas graças a Deus estamos chegando no ponto final, logo vamos ter essas UTIs, e iremos lutar para que elas possam ficar definitivamente em Porto Nacional” disse.

“É uma luta, uma bandeira de todos os deputados, agora nteremos esse sonho realizado, que é a implantação e instalação dessas UTIs o mais rápido possível em Porto Nacional. E iremos trabalhar para ampliar ainda mais o número de UTIs”, concluiu o deputado Antonio Andrade.

De acordo Wanderlei Barbosa, o Governo do Tocantins tem o compromisso de transformar as demandas da população em realidade, que não faltarão esforços para isso e reconhece a necessidade de cada município tocantinense. “Somos representantes da população e essa é uma situação que preocupa principalmente o Governo do Tocantins. Infelizmente, o Brasil vive um momento diferente, é uma situação que tem se agravado, e precisamos nos unir em prol da saúde”, salientou.

O Vice-governador ressaltou que o Governo, desde o início da pandemia, vem buscando ampliar a estrutura da rede de saúde do Estado. “O Governo do Tocantins, por meio da SES, está firme para conseguir mais leitos, na intenção de ampliar o atendimento intensivo para os pacientes com quadro mais agravado pela Covid-19. Até essas UTIs chegarem, a população, sem exceção, precisa fazer o cumprimento das medidas de prevenção. É um cuidado que nós temos que aumentar. Não adianta a sociedade cobrar resultado da rede pública de saúde e não fazer a sua parte, não fazer o distanciamento e não usar a máscara”, alertou Wanderlei Barbosa.