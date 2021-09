Acordo é assinado para implantação de um para Núcleo de Identificação em Santa Tereza

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), e o prefeito de Santa Tereza, Antônio da Silva Campos, assinaram nesta sexta-feira, 3, o Termo de Acordo Técnico para instalação de um Núcleo de Identificação no município. A ação aconteceu durante as ações do Governo do Tocantins com o plano de desenvolvimento Tocando em Frente, realizada na comunidade quilombola Barra da Aroeira.

Agora, serão mais de 65 Núcleos de Identificação, instalados em todas as regiões do Estado. Os núcleos são vinculados à SSP-TO, por meio da Superintendência da Polícia Científica.

Com o Termo, a Prefeitura fica responsável por viabilizar o local, estrutura, equipamentos e auxílio com os atendimentos. Os treinamentos são realizados pela SSP.

Emissão de RG

Ainda durante as ações do Governo do Tocantins em Barra de Aroeira, a comunidade quilombola foi recebeu os serviços de emissão de documentos de Identidade.

“Veio na hora certa. Foi muito bom porque não preciso mais me deslocar para outro município para fazer a identidade da minha filha”, disse Manara Barreira Fonseca, 25 anos, que levou sua filha Maria Clara, de 6 anos, para tirar a primeira identidade.

Natural de Barra da Aroeira, o quilombola Joaquim Barreira de Macedo, 71 anos, confessou que o serviço de emissão de documento veio na hora que ele mais precisava. “Já estava procurando uma locomoção para ir em outra cidade ajeitar minha identidade”, conta o lavrador.

No total, 76 processos foram montados para emissão de identidades.

“Os prefeitos estão colaborando e participando com intuito de amenizar as dificuldades da população para emissão de seus documentos de identificação. Por meio dessa parceria, após a instalação do Núcleo de Identificação, a população de Santa Tereza não precisará mais se deslocar da cidade para emissão do documento”, explica a diretora do Instituto de Identificação da SSP/TO, Naídes César.

Barra da Aroeira

Distrito de Santa Tereza, a comunidade quilombola tem sua história registrada desde 1971. Atualmente, são 117 famílias e aproximadamente 1.200 pessoas que residem no local.