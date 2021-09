Asfalto, sonho antigo dos moradores do Trevo da Praia, está perto de ser realizado

…

A realização de um antigo sonho dos moradores do Povoado Trevo da Praia está perto de ser concretizado: o asfalto da Rodovia TO-365 no entroncamento que liga a BR-153 (Gurupi) ao Trevo da Praia e ao acesso à balsa. Após muitos anos de espera, a obra foi autorizada nesta quinta-feira, 02, pelo Governador Mauro Carlesse, que assinou a Ordem de Serviços para a retomada dos trabalhos.

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), já havia iniciado a primeira fase da pavimentação. Agora, as obras ficarão por conta da empresa que venceu a nova licitação e a previsão de entrega é de até 29 meses.

Durante a assinatura, realizada no Povoado, o governador Mauro Carlesse enfatizou que é uma obra importantíssima para região, que vai facilitar a vida dos moradores locais e é uma concretização de um compromisso firmado com a comunidade. “Com essa obra, todos os moradores do Trevo, todos os fazendeiros da região serão beneficiados. É isso que queremos. Se Deus quiser, até fevereiro de 2022 entregaremos este asfalto à população”, assegurou.

Carlesse destacou ainda os benefícios que uma obra desta magnitude proporciona como, por exemplo, a atração de empresários para implantar seus negócios na região. “Esta é uma região muito produtiva e sem o asfalto há uma dificuldade para o escoamento da produção e com essa obra entendemos que tudo isso será melhorado”, enfatizou.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, falou da felicidade em ver o início da realização do sonho dos moradores, que aguardam há tantos anos pelo asfalto. “O nosso governador deu início a esta obra ano passado, agora retomará. É uma realidade e o cumprimento de um compromisso do governador com Gurupi e região”, destacou, completando que as pessoas podem estar seguras de que o asfalto neste trecho será um serviço de ótima qualidade. A prefeita também ressaltou os benefícios que a obra vai gerar à região como desenvolvimento, facilidade aos moradores para escoar a produção, qualidade e preservação de vidas. “O Trevo da Praia não será o mesmo. Se transformará para melhor”, garantiu.

O vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, que enquanto deputado estadual, também colocou recursos para esta obra, expôs sua felicidade em participar deste momento histórico. Comentou que o Governador Mauro Carlesse está realizando o sonho das pessoas e que juntos poderão comemorar a inauguração desta importantíssima obra.

A Secretária da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf) e Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Juliana Passarim, comentou que a obra da TO-365, não vai apenas proporcionar facilidade para o escoamento da produção, mas especialmente, promover qualidade de vida às pessoas que moram no povoado. “Melhorar a vida das pessoas sempre foi a meta do nosso Governador, por isso estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura de todo o Tocantins”, destacou.

Satisfação

Os moradores da região do Trevo da Praia estão em contagem regressiva para ver a conclusão desta obra e dar adeus à poeira.

O autônomo Ilson Ribeiro, que mora no Povoado há 30 anos, afirmou que ao fim desta obra será uma nova realidade de melhorias à comunidade. Relatou o sofrimento que as pessoas do Trevo passam para se deslocar ao Centro de Gurupi, principalmente, quem vai de motocicleta ou ônibus. “Muitas vezes os ônibus estragam no meio do caminho, devido à situação da estrada, e esperamos que isso logo seja coisa do passado”, comentou.

O comerciante Renato da Silva, expõe que com a chegada do asfalto se tornará mais fácil sair da comunidade para resolver alguma questão em Gurupi. “Muitas vezes dá desânimo ir a Gurupi, mas sabemos que isso vai mudar”.

A produtora rural, Luciene Rodrigues, que mora na região há 15 anos, fala que a obra vai facilitar levar os produtos produzidos na região para Gurupi e comenta que também vai proporcionar qualidade de vida e evitar acidentes. “Já teve acidente no trecho devido à poeira o motorista não ter enxergado o motociclista, e com o asfalto isso não acontecerá”, expôs.

Presenças

Participaram da solenidade o Governador, Mauro Carlesse; o vice-governador, Wanderley Barbosa; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato; deputado federal, Carlos Gaguim; presidente da Assembléia Legislativa, Antônio Andrade, os deputados estaduais, Luana Ribeiro, Vanda Monteiro, Olintho Neto, Ricardo Ayres; prefeitos da região sul; secretários estaduais e municipais; e os vereadores de Gurupi, Rodrigo Maciel, Davi Abrantes, Matheus Monteiro, Zezinho da Lafiche, Jair Souza, Ivanilson Marinho, Ronaldo Lira, André Caixeta, César da Farmácia.