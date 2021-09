Público pode conferir exposição ‘Negritude Influencer’ até dia 30 de setembro

Quem são os negros e negras que estão presentes e influenciando pessoas nas redes sociais do Tocantins? Parte dessa resposta pode ser conferida na exposição fotográfica ‘Negritude influencer’, aberta nesta quarta-feira, 1º, no Salão de Exposição da Fundação Cultural de Palmas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e que pode ser conferida até 30 de setembro, das 13 às 19 horas.

A mostra apresenta 20 imagens em que o fotógrafo Flávio Dionísio registrou homens e mulheres negros do Tocantins que de alguma fazem o papel de influenciadores nas redes sociais em diversas áreas, a exemplo da capitã Flávia Roberta Oliveira, comandante da patrulha Maria da Penha, que usa suas redes para falar sobre violência contra a mulher.

“Fiquei muito feliz ao ser convidada, porque ao participar de uma exposição com essa, eu também uso a minha presença para chamar atenção para a questão da violência contra a mulher. Eu tenho a percepção a partir da minha vivência, que a mulher preta é quem mais vivencia a violência doméstica, então eu chamo atenção para isso também”, afirma Flávia.

O projeto, idealizado pelo produtor cultural e fotojornalista, Manoel Júnior, tem o objetivo de revelar e dar oportunidade para pessoas negras, empreendedores e formadores de conteúdo das redes sociais e inspirar as demais a serem digitais influencers, blogueiros e produtores de conteúdo no Tocantins, e com isso aumentar as possibilidades de produzir mais e melhores conteúdos.

Sair do espaço virtual, para o físico no Salão de Exposição da FCP é para Manoel Júnior uma possibilidade de maior visibilidade para o projeto. “O Espaço Cultural é tradicionalmente um dos poucos locais de Palmas que possibilita a realização de exposição de artes visuais, além de promover o fomento à cultura e arte. Me sinto lisonjeado em fazer uma exposição aqui, a proposta é também possibilitar aos jovens que frequentam o Espaço Cultural a serem estimulados para se tornarem produtores de conteúdo”, afirmou.

Já o fotógrafo Flávio Dionísio, que realiza sua primeira exposição, ressaltou que ‘Negritude Influencer’ nasceu da “necessidade em dar destaque a pessoas negras que estão nas redes sociais ocupando um espaço que é majoritariamente branco”. Já sobre ter seu trabalho exposto, ele afirmou que “é uma experiência incrível ter as fotos impressas, expostas em um espaço, e ver as pessoas prestigiar”.

O projeto foi contemplado pelo Edital de Artes Visuais da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa do Estado do Tocantins, pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal.