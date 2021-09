Estado – Seagro – ATM e Mapa: Municípios da região sul discutem desenvolvimento regional via consórcios intermunicipais

Uma tarde inteira para discutir o desenvolvimento Regional via Consórcios, assim foi a programação desta terça-feira, 31. Prefeitos da região sul do Tocantins se reuniram, no Centro de Convenções Mauro Cunha em Gurupi, para discutir sobre os benefícios dos Consórcios Intermunicipais para o Agrodesenvolvimento. O evento foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), em parceria com a Prefeitura de Gurupi, Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

A Prefeita Josi Nunes destacou que o encontro foi um momento de conhecimento e troca de informações. Segundo ela, é preciso pensar o desenvolvimento de forma sustentável e para isso é necessário se atentar às novidades tecnológicas e fazer tudo baseado na ciência. Para ela, os consórcios intermunicipais são um ganho imenso aos municípios oportunizando-os a ampliar seus negócios.

O secretário da Seagro, Jaime Café, explanou que a proposta dos consórcios intermunicipais para o fortalecimento da agricultura familiar vai ao encontro da demanda deste setor. “Aquele pequeno agricultor que produz queijo, e tem o selo SIM (Selo de Inscrição Municipal) no município dele, não consegue vender o seu produto em outra cidade e, com este consórcio ele poderá vender os seus produtos em outros municípios. Isso movimenta a economia, em especial, dos pequenos municípios, e oferta para o consumidor um maior leque de opções de produtos. Os consórcios promovem a garantia de segurança alimentar e oportunidade de negócios para os pequenos produtores”, enfatizou.

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, os consórcios intermunicipais são instrumentos importantíssimos para o desenvolvimento regional, é um trabalho realizado em todo o Brasil. “Hoje mais de 1.080 municípios brasileiros são consorciados de alguma forma, em especial, no segmento da agroindústria de pequeno porte que precisa de mais auxílio para o desenvolvimento. Os consórcios são uma forma de organização e aumenta o poder de comercialização dos municípios. É um instrumento valiosíssimo de desenvolvimento regional”, argumentou.

O prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, defendeu que os municípios precisam ter uma visão de desenvolvimento em nível regional. “Precisamos discutir alternativas para que juntos possamos encontrar maneiras para desenvolver nossa região e todos os municípios serem beneficiados. Não dá mais para eu pensar desenvolvimento e oportunidades para minha cidade sem estar vinculada a outras cidades da região. Se nos articularmos e unirmos vamos conseguir alcançar altos níveis de desenvolvimento para região sul do Tocantins. O consórcio vai abrir novos horizontes, e encontramos soluções e oportunidades”, opinou.

Palestras

O evento contou com as palestras sobre os temas: Agrodesenvolvimento Via Consórcios Intermunicipais, Serviços de Inspeção Municipal Via Consórcios, Programa Nacional de Agricultura Familiar – Pronaf, Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Presenças

Os palestrantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), José Henrique da Silva; Alberto Batista e Plínio Lopes, Vitor Borges – Presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos; Secretário Nacional de Agricultura e Cooperativismo, Cesar Halum; Secretário Estadual da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café; Superintendente Federal da Agricultura, Rodrigo Guerra; Vice-presidente do Ruraltins, Anibal Lamartina; Prefeitos de Brejinho de Nazaré, Marquinhos Nobre; de Peixe, Fransergio Morais, de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues, de São Salvador, Edmar José; de Aliança do Tocantins, Elves Guimarães; Nova Rosalandia, Enoque Cardoso; e prefeitas de Figueirópolis, Jaqueline Pereira; de Santa Rita, Neila Maria e Crixás, Flavia do Leitoa; vereadores de Gurupi, Rodrigo Maciel, Ivanilson Marinho, Zezinho da Lafiche, Jair Souza.