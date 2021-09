Júnior Noleto faz balanço de ações mais recentes à frente de Palmeiras

Fonte: Roberta Tum

O prefeito de Palmeiras, Júnior Noleto, foi entrevistado no programa Café Com a Tum, do Canal do T1 Notícias do Youtube, e fez um balanço das suas ações mais recentes à frente do município, localizado na região do Bico do Papagaio. Noleto conta que recuperou a pavimentação da avenida principal da cidade com recursos próprios. Nos assentamentos, ele também fez uma recuperação utilizando asfalto fresado, desta vez junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e renovou a iluminação. O prefeito agradeceu as emendas que têm sido colocadas pelo deputado estadual Jair Farias (MDB), deputada Federal Dulce Miranda (MDB), deputada Federal Professora Dorinha (DEM), deputado Federal Eli Borges (Solidariedade), assim como do senador Eduardo Gomes (MDB).