Deputado Antônio Andrade abre aulas presenciais do aulão pré-vestibular da Escola do Legislativo em Araguatins e Augustinópolis

…

Nesta sexta, dia 20, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade (PSL), abriu nas cidades de Araguatins e Augustinópolis, no Bico do Papagaio, a ação educacional externa da Escola do Legislativo, em formato de aulão pré-vestibular com o objetivo de preparar interessados que irão disputar vaga no primeiro vestibular de medicina ofertado pela Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), no dia 29 de agosto.

Ao todo, são 80 vagas, sendo 40 para Augustinópolis e 40 para Araguatins.

Neste sábado, 21, acontecerão aulas presenciais nos dois municípios simultaneamente. No domingo, 22, será aplicado um simulado pela equipe da Escola do Legislativo exclusivamente para a modalidade presencial em ambos os municípios.

O Aulão da Escola do legislativo se assemelha outros aulões pré-existentes, com conteúdos que abrangem as quatro áreas do conhecimento definidas na Matriz de Referência do ENEM.