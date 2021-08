Reunião com Kátia, Pacheco e Senadores – abordará aumento salarial dos profissionais em enfermagem

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Nesta sexta-feira, 20, a senadora Kátia Abreu (PP), noticiou em sua conta oficial do Facebook, a data da reunião, (25/08), que tratará do PL 2.564/2020 que tramita no Senado Federal, que fixa nacionalmente o salário base dos enfermeiros em R$ 7.315,00, dos técnicos de enfermagem em R$ 5.120,50 (70% do piso), e dos auxiliares de enfermagem e das parteiras em R$ 3.657,50 – exatos 50% do piso da categoria.

O Projeto de Lei, pede que estabeleça a carga horária máxima de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem. A proposta recebeu o apoio de um milhão de internautas no portal e-Cidadania do Senado.

Conforme a senadora, a reunião com os Senadores e com as entidades que representam os profissionais e os hospitais, fortalecerá a busca da categoria para ter os seus direitos reconhecidos. “Na próxima quarta-feira, às 14h, na sala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco – eu, mais alguns Senadores e as entidades que representam vocês e, representam os hospitais, principalmente privados, vamos chegar a um acordo para seu piso salarial. Fiquem tranquilos, que nós estamos lá para lutar por vocês, são dois milhões e meio de enfermeiros em todo Brasil, no Tocantins são mais de vinte mil, e ganhar essa miséria, não é possível, temos que fazer justiça”, defende a senadora tocantinense.

O Projeto (PL 2.564/2020) é de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES). De acordo o autor, desde o início da Pandemia, 57 mil enfermeiros foram contaminados, “A dignidade salarial é uma verdade que tem de se impor a esses profissionais”, aponta o parlamentar. Já a relatora do PL, senadora Zenaide Maia (Pros-RN), pondera que com a reforma tributária, há recursos orçamentários suficientes para cobrir os gastos com o piso salarial.